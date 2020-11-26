TUTUKLANDI

İzmir'in Buca ilçesinde Tolga Taşkaner'i (29) tabancayla vurarak öldüren Yaşar G. (70) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaşar G. ilk ifadesinde, küfür nedeniyle tartıştıklarını ve kavga ettikten sonra evinden silahı alarak olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Öte yandan, Yaşar G.'nin iki suç kaydının olduğu öğrenildi.

Fırat AKAY/İZMİR,