Buca'daki cinayetin şüphelisinden komşuları geçen hafta şikayetçi olmuş(2)
26.11.2020 19:07
TUTUKLANDIİzmir'in Buca ilçesinde Tolga Taşkaner'i (29) tabancayla vurarak öldüren Yaşar G. (70) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
TUTUKLANDI
İzmir'in Buca ilçesinde Tolga Taşkaner'i (29) tabancayla vurarak öldüren Yaşar G. (70) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaşar G. ilk ifadesinde, küfür nedeniyle tartıştıklarını ve kavga ettikten sonra evinden silahı alarak olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Öte yandan, Yaşar G.'nin iki suç kaydının olduğu öğrenildi.
Fırat AKAY/İZMİR,
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