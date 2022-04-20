Buça'daki çok sayda sivilin cesedi kimlik tespiti için morgda bekletiliyor - Son Dakika

Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev bölgesindeki yerleşimlerinden çekilmesinden sonra sivillere yönelik katliam iddialarıyla dünya gündemine giren Buça'daki toplu mezar, sokak ve evlerde ölü bulunanların cesetleri, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin araştırılması için şehirdeki morgda bekletiliyor.

Üzerinde soğuk hava deposu bulunan 3 adet tır, Buça'nın merkezindeki adli tıp kurumuna ait ve kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü morgun çevresinde bekliyor.

Tırlarda, Buça, İrpin, Borodyanka ve Gostomel'de Rus askerleri tarafından öldürüldüğü iddia edilen ve çatışmalar nedeniyle korku ve açlıktan öldüğü tahmin edilen sivillerin cesetleri bulunuyor.

Cesetler sırasıyla kimlik tespiti için çıkarılarak morga alınıyor.

Morgun karşısında bekleyen ve güvenlik gerekçesiyle soyadını vermek istemeyen yaşlı kadın Nina, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Buça'daki çatışmalar sırasında stresten kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden oğlunun otopsi sonuçlarını beklediğini söyledi.

Nina, yaklaşık bir ay önce Rus askerlerinin şehirden ayrılmak isteyen sivillere yönelik yoğun ateş açtıklarını belirterek "Demir yolu istasyonunun çevresinde herkese ateş açıyorlardı. Hatta köpekleri öldürüp içme suyu kuyularına attılar insanlar su içmesin diye." dedi.

Öte yandan, kimlik tespit ve ölüm nedeni araştırmaları tamamlanan cesetler, Buça ve diğer kentlerdeki şehir mezarlarında defnediliyor.