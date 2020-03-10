Buca'daki okullarda kış mikroplarına ilaçlı koruma - Son Dakika
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Buca'daki okullarda kış mikroplarına ilaçlı koruma

6 saat önce

İzmir'in Buca ilçesinde belediye ekipleri, okullarda mikroplar ve olası hastalıklara karşı ilaçlama yaptı.

Buca'daki okullarda kış mikroplarına ilaçlı koruma, System.String[]

İzmir'in Buca ilçesinde belediye ekipleri, okullarda mikroplar ve olası hastalıklara karşı ilaçlama yaptı.


Gribal enfeksiyonların halk sağlığını tehdit etmemesi için çalışma başlatan Buca Belediyesi, ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. Belediye bu kapsamda, ilçe sınırları içinde bulunan tüm anaokulu, ilkokul, ortaokul, liselerde virüs ve salgın hastalıklara karşı geniş çaplı bir önlem aldı. Tüm dünyanın gündemine oturan ve Türkiye'de vakası olmayan koronavirüsüne karşıda olası bir önlem alan belediyenin, mart ayı sonuna kadar tüm okullarda çalışmalarını tamamlanacağı ifade edildi.


Örnek bir çalışma başlattıklarını belirten Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, "Ebeveynlerin en büyük kaygısı çocuklarını okula gönderirken toplu alanlarda karşılaşacağı bulaşıcı hastalıklar. Biz bir yandan çocuklarımıza hijyenin önemini anlatırken diğer yandan sosyal belediyecilik anlayışımız gereği önlem konusunda da üstümüze düşeni yapıyoruz. Geleceğimiz olan çocuklarımızın sağlıklı gelişimi için bu çalışmayı yapmaktan memnuniyet duyuyoruz" dedi. - İZMİR

Buca Belediyesi, İzmir, Buca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 12:09 Kaynak: İHA
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