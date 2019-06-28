Son Dakika Haberleri: Buca'daki orman yangını kontrol altında
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Buca'daki orman yangını kontrol altında

1 saat önce

İzmir'de, Buca ilçesinde çıkan orman yangını ekipler tarafından kontrol altına alındı.

Buca'daki orman yangını kontrol altında, System.String[]
İzmir'de, Buca ilçesinde çıkan orman yangını ekipler tarafından kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, orman yangını Buca ilçesinde çıktı. Henüz nedeni belirlenemeyen yangın, rüzgarında etkisiyle büyüdü. Dumanlar kilometrelerce uzaklıktan bile görülürken, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yangına; 5 helikopter, 10 arazöz ve orman işçileriyle müdahale etti. Bölgeye ayrıca çevre illerden de helikopter sevk edildi. Tehlikeli bir bölge olması nedeniyle ekiplerin zamanında müdahalesi yangının büyümesini önledi.

Yangın, yoğun çalışmaların ardından kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 02:40 Kaynak: İHA
İzmir, Buca, 3. Sayfa
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