Buça'daki toplu mezardan bugüne kadar 46 sivilin cesedi çıkarıldı - Son Dakika
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Buça'daki toplu mezardan bugüne kadar 46 sivilin cesedi çıkarıldı

11.04.2022 17:57

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 15 kilometre uzaklıkta yer alan ve katliam iddialarıyla gündeme gelen Buça şehrindeki toplu mezardan çıkarılarak kimlik tespiti ve inceleme için adli tıp kurumuna gönderilen sivil cesetlerinin sayısı 46 oldu.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 15 kilometre uzaklıkta yer alan ve katliam iddialarıyla gündeme gelen Buça şehrindeki toplu mezardan çıkarılarak kimlik tespiti ve inceleme için adli tıp kurumuna gönderilen sivil cesetlerinin sayısı 46 oldu.

Rus askerleri tarafından öldürüldüğü iddia edilen sivillerin cesetlerinin çıkarılma çalışmaları şehrin Aziz Andria Kilisesi'nin bahçesinde bulunan toplu mezarda 3. gününde de devam etti.

Adli tıp kurumu yetkililerinin AA muhabirine verdiği bilgiye göre, mezarda yapılan çalışmalarda bulunan 46 ceset, DNA incelemelerinin yapılması için numaralandırılarak ilgili merkeze gönderildi.

Yetkililer, 3 gün süren kazı çalışmaları neticesinde çıkarılan cesetlerin genç ve orta yaşta kişilere ait olduğunu belirterek, çalışmaların yarın da devam edeceğini söyledi.

Öte yandan toplu mezardan çıkarılan cesetlerde kafa ve diz bölgelerindeki kurşun izleri dikkati çekti.

Sokaklardaki ceset görüntüleriyle dünya gündemine oturan ve Rus ordusunun nisan başında çekildiği Buça kentinde toplu mezar görüntüleri büyük tepkilere neden olmuştu.

Buça'daki toplu mezardan bugüne kadar 46 sivilin cesedi çıkarıldı
Buça'daki toplu mezardan bugüne kadar 46 sivilin cesedi çıkarıldı
Buça'daki toplu mezardan bugüne kadar 46 sivilin cesedi çıkarıldı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Buça'daki toplu mezardan bugüne kadar 46 sivilin cesedi çıkarıldı - Son Dakika


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