Buca'dan Türkiye'ye engelleri kaldıran proje - Son Dakika

Buca'dan Türkiye'ye engelleri kaldıran proje

29.03.2021 09:31
Buca'dan Türkiye'ye engelleri kaldıran proje, System.String[]

Buca Belediyesi Engelsiz Tamir İstasyonu, sınırları aşarak Türkiye genelinde engelleri kaldırmak için yeni merkezlerin kurulmasına öncü oldu.

Buca Belediyesi Engelsiz Tamir İstasyonu, sınırları aşarak Türkiye genelinde engelleri kaldırmak için yeni merkezlerin kurulmasına öncü oldu. Çok sayıda büyükşehir, il ve ilçe belediyelere referans olan merkez, yeni açılacak merkezlerde hizmet verecek teknik personellere de eğitim başlattı.

Buca Belediyesinin "Asla Yolda Kalmayacaksın" sloganıyla hayata geçirdiği, Türkiye'ye örnek projesi Engelsiz Tamir İstasyonu sınırları aştı. Pandemi dönemi başında, Buca Engelliler Derneği işbirliğiyle başlatılan dev proje, kısa sürede Buca sınırlarını aşarak ülke geneline yayılmaya başladı. Kent genelinde tekerlekli veya akülü sandalyesi arızalanan engelli vatandaşların acil destek talebinde, ücretsiz acil yol yardım ve tamir hizmeti sunan istasyon, açıldığı günden bugüne 347 engelli vatandaşa hizmet sundu.

Türkiye'de ilk olarak Buca Belediyesi tarafından başlatılan proje, büyükşehir belediyeleri başta olmak üzere çok sayıda il ve ilçe belediyesine de örnek oldu. Buca Belediyesi Engelsiz Tamir İstasyonu, projeyi başlatma kararı alan belediyelerde birimlerin kurulma sürecine katkı sağladı. Merkezdeki imkanlar hakkında ve gerekli ekipmanların sağlanmasıyla ilgili belediyelere bilgi verilirken, yeni açılacak merkezlerde çalışacak teknik personellere de uygulamalı eğitim başlatıldı. Personeller, bir aylık eğitimin ardından kendi merkezlerinde donanımlı olarak faaliyet gösterebilecek.

Yürütülen çalışmalar hakkında konuşan Buca Engelliler Derneği Başkanı Harun Kara, "Engelsiz Tamir İstasyonumuz Mart ayı itibariyle birinci yılına ulaştı. Şu ana kadar 347 aracın bakımını gerçekleştirdik. Çok başarılı bir şekilde projemizi sürdürüyoruz. Projemiz tüm Türkiye'ye örnek oldu. Bizleri çok sayıda il dışından arayan belediye ve dernekler oldu. İzmir, Ankara, İstanbul, Van, Kocaeli ve Kayseri Büyükşehir Belediyeleri başta olmak üzere çok sayıda il ve ilçe belediyesine tamir istasyonuyla ilgili bilgi verdik. Birçok il ve ilçe belediyemiz, teknik servis personellerinin eğitimi için bizimle görüşmeye başladı. Şu anda Bayraklı Belediyemizin personeli, merkezimizde eğitim alıyor. Bir aylık eğitim sürecinin ardından Bayraklı Belediyesi'nde de bu proje oluşturulmuş olacak. Bu projenin ardından sadece İzmir'de 3 tane belediyede bu tamir istasyonu oluşmuş olacak" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Buca'dan Türkiye'ye engelleri kaldıran proje
Buca'dan Türkiye'ye engelleri kaldıran proje

Buca Belediyesi, Türkiye, İzmir, Buca, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Buca'dan Türkiye'ye engelleri kaldıran proje - Son Dakika


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