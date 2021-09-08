Buca Devlet Hastanesi inşaatı, Kasım sonunda tamamlanacak - Son Dakika

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, 304 yataklı Buca Devlet Hastanesi ile Halk Sağlığı Laboratuvarı inşaatının Kasım ayı sonunda tamamlanacağını bildirdi.

Mahmut Atilla Kaya, İzmir'de meydana gelen depremde hasar görerek boşaltılan Buca Seyfi Demirsoy Hastanesinin yerine yapılan hastane binası inşaatını ziyaret etti.

Kaya, ziyaretin ardından yaptığı yazılı açıklamada, 24 saat süren bina inşaatında sona yaklaşıldığını belirtti.

Tesisin, Ege Bölgesi'nin önemli sağlık merkezlerinden biri olacağını aktaran Kaya, "Buca Devlet Hastanemiz, İzmir'imizin en kapsamlı sağlık konseptlerinden biri olarak tasarlandı. Hastane ve Halk Sağlığı Laboratuvarının toplam kapalı alanı 54 bin metrekare olacak. Bunun 40 bin metrekaresi hastane, geri kalanı ise laboratuvar bölümü olarak belirlendi. 304 yataklı hastanemizde, 152 yoğun bakım yatağı bulunacak. Güvenli ve ileri teknolojiye sahip sağlık hizmetlerini hemşehrilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Buca'nın yeni hastanesinin ve laboratuvarın teçhizatlarıyla toplamda 342 milyon liralık bir yatırımla inşa edildiğini belirten Kaya, Kasım sonunda tamamlanacak kompleksin her şeyiyle örnek olacağını belirtti.

Hasta ve hasta yakınları için yüksek konfor sunacak şekilde düzenlenen iç alanlarıyla, yüksek teknolojisiyle Buca'nın devasa bir sağlık kompleksi kazandığını vurgulayan Kaya, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye, son 19 yılda gerçekleştirdiği sağlık devrimiyle dünyada örnek gösterilen ülkeler arasına girdi. 19 sene önce tıkanmış ve yıkılma noktasında olan sağlık sistemi, bu süreç içerisinde büyük bir devrim yaşayarak dünyada model olarak görülen bir sistem halini almıştır. Üstelik bu büyük devrim ve üst düzey hizmetin sürdürülebilir olması için de gerekli yatırımlar ve eklemeler halen devam etmektedir. Sağlık alanındaki yatırımlarıyla dünyaya rol model olan ülkemizin sayılı hastanelerinden birisi olacak Buca Devlet Hastanemiz, İzmir'imize ve Buca'mıza hayırlı ve uğurlu olsun."

Kaya, Buca programı çerçevesinde Efeler Mahallesi Muhtarlığını da ziyaret ederek Muhtar Metin Aktaş ve mahalle sakinleriyle de bir araya geldi. Ardından Forbest Caddesi'ne geçen Kaya, burada esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Programını son olarak Yeşilbağlar Mahallesi'nde sonlandıran Kaya, partisinin mahalle yönetim kurulu üyeleriyle bir toplantı gerçekleştirdi.