Buca devreye moralsiz girdi - Son Dakika
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Buca devreye moralsiz girdi

6 saat önce

TFF 3. Lig 1. Grup'ta ilk yarının son haftasında evinde Düzcespor ile golsüz berabere kalan Ci Group Buca, devre arasına moralsiz girdi.

Buca devreye moralsiz girdi, System.String[]

TFF 3. Lig 1. Grup'ta ilk yarının son haftasında evinde Düzcespor ile golsüz berabere kalan Ci Group Buca, devre arasına moralsiz girdi. Galibiyet hasretini 6 maça çıkaran sarı-lacivertliler şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonda lider Anagold 24Erzincanspor'un 13 puan gerisinde kaldı, Play-Off hattından da oldukça uzaklaştı.

Devreyi 23 puanla 10. basamakta tamamlayan Ci Group Buca'da Başkan Cihan Aktaş'ın ara dönemde kadroda birçok operasyon yapacağı bildirildi. Kadro dışı kalan kaleci Ceyhun, Cafercan, Muhammet ve Tayfur Emre ile yolları ayırma kararı alan İzmir ekibinde yönetimin dış transferde de hamleler yapacağı ifade edildi.


- İzmir
Türkiye Futbol Federasyonu, İzmir, Buca, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 12:01 Kaynak: DHA
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