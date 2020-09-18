Buca, ilk görüşmede Toplu İş Sözleşmesi'ni imzaladı. - Son Dakika

Buca Belediyesi ile DİSK Genel İş Sendikası 5 No'lu Şube arasında gerçekleştirilen Toplu İş Sözleşmesi imzalandı. 2 yıllık toplu sözleşme ile belediyedeki kadrolu işçiler her yıl için yüzde 14 oranında zam aldı. İmza töreninde pandemi sürecinde gösterdikleri çalışmadan dolayı işçileri alkışlayan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Tüm zorluklara rağmen emekçinin alın terini yerde bırakmamak için elimizde gelen tüm imkanları sunduk" dedi.

Buca Belediyesi ile DİSK Genel İş Sendikası 5 No'lu Şube arasında toplu iş sözleşmesi imzaladı. Sendika ve belediye arasındaki gerçekleştirilen görüşmelerin ilk oturumunda uzlaşının sağlanmasının ardından imza töreni gerçekleşti. 2 yıllık sözleşme kapsamında toplam 138 kadrolu işçi her yıl için yüzde 14'lük zam aldı.

Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen imza törenine Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, DİSK Genel İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan, DİSK Genel İş Genel Sekreteri Şükret Sevgener, DİSK Genel İş Toplu İş Sözleşme Daire Başkanı Çetin Çalışkan, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, DİSK Genel İş 5 No'lu Şube Başkanı Ali Haydar Kara ile sendika temsilcileri ve işçiler katıldı.

Başkan Kılıç, imza törenine girerken işçilerin alkışlarıyla karşılandı. Pandemi döneminde çalışan belediye personeline teşekkür ederek konuşmasına başlayan Kılıç, "İzmir'de Buca Belediyesi pandemi sürecinde ciddi bir başarı elde etti. Bunla ilgili teşekkür bana geldi ama buradaki alkışın gerçek sahiplerine gitmesi gerekiyor. Pandemi sürecinde, Buca'ya emek veren tüm emekçilere teşekkür ediyorum. Yılmadınız, usanmadınız. Gece gündüz demeden çalıştınız. Bu pandemi sürecini en iyi şekilde atlattık bundan sonra da atlatmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"Emekçinin alın terini yerde bırakmadık"

Kılıç, "İlk göreve geldiğimizde, Buca Belediyesi hem halkına hizmet eden hem de bu hizmeti emekçilerine verilen hakla taçlandıran bir belediye olacak dedik. Hem pandemi sürecinde hem de ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılarda yerel yönetimler, ciddi anlamda bunaldılar, küçülmeye gittiler. Fakat biz hiçbir zaman emekçimizi mağdur etmedik. Tüm zorluklara rağmen emekçinin alın terini yerde bırakmamak için elimizde gelen tüm imkanları sunduk. Belediye olarak kendimizi kastık ama emekçinin karşılığını vermekten hiçbir zaman imtina etmedik. Bu toplu iş sözleşmesi de bunun en güzel karşılığı olacak. İnşallah ilerleyen zamanlarda Buca Belediyesi'nin gelirlerini hayal ettiğimiz, hak ettiği noktaya getirdiğimizde o zaman yine oturacağız, hakkaniyetle gereğini yapacağız" ifadelerini kullandı.

Törende konuşan DİSK Genel İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan, "Zor koşullarda güzel tablolar oluşturmak mücadele azmimizi yükseltiyor. Her maddesine koyduğu katkıyla emek dostu belediye başkanımıza, belediye yöneticilerimize ve sendika emekçilerimize teşekkür ediyorum. Toplu sözleşmeler bizlerin haklarını korumak adına çok önemlidir. Salgın süreci en fazla işçi sınıfını vuruyor. Biz işçiler için zaten zor olan koşullar salgınla birlikte daha fazla zorlaştı. Salgın döneminde Buca'da halk sağlığını koruyan bir seyir izlendiği için başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Yaşamı ellerinde kuran işçilerimiz her ortamda çalışmaya devam etti. Hepsinin önünde saygıyla eğiliyorum" diye konuştu.

DİSK Genel İş 5 No'lu Şube Başkanı Ali Haydar Kara ise "Bugün 30 yıllık bir kazanımın üzerine bir yenisini ekledik. Hiç kırmadan, sadece bir kez görüşmeyle bu sözleşmeyi tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu. - İZMİR