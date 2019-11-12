Buca istikrar arıyor

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Sultanbeyli Belediyespor deplasmanında aldığı 3-0'lık mağlubiyet sonrası Play-Off hattından çıkan ve teknik direktör Nihat Balan'la yollarını ayıran Ci Group Buca, sezon başından bu yana istikrarlı bir tablo çizemedi. Sadece bir kez üst üste 2 maç kazanan sarı-lacivertli ekip, oynadığı 12 müsabakada 6 galibiyet, 5 yenilgi alırken, 1 kez sahadan beraberlikle ayrıldı.

Tire 1922'nin yarışmacı haklarını alarak lige katılan İzmir temsilcisi grupta en az beraberlik alan takım olarak dikkat çekti. Ci Group Buca, son 3 haftada sırasıyla Artvin Hopaspor'a 5-0 yenilip, Tokatspor'u 4-0 mağlup ettikten sonra, Sultanbeyli'ye 3-0 kaybederek inişli çıkışlı bir grafik sergiledi. Buca ekibi pazar günü evinde Yeni Orduspor'la kozlarını paylaşacak.

TOLGA DOĞANTEZ SÜRPRİZİ