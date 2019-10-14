Son Dakika Haberleri: Buca kendine geldi
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Buca kendine geldi

1 saat önce

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Yomraspor'u 85'inci dakikada Gökhan Erdöl'ün golüyle 1-0 yenen Ci Group Buca zirve yarışında umutlandı.

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TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Yomraspor'u 85'inci dakikada Gökhan Erdöl'ün golüyle 1-0 yenen Ci Group Buca zirve yarışında umutlandı. Üst üste ikinci deplasmanından da galibiyetle dönen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Nihat Balan, "Bizim için kritik bir maçtı. Mutlak kazanmalıydık. Oyundan kopmayan, bir an olsun galibiyet arzularından vazgeçmeyen oyuncularımı kutluyorum. Artık bu galibiyet bizim için milat olmalı. Mutlaka serilere imza atmalıyız ki yarışta sürekli var olalım" diye konuştu. Buca, pazar günü evinde Kıızılcabölükspor'la karşılaşacak.


Türkiye Futbol Federasyonu, Buca, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 01:16 Kaynak: DHA
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