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Son Dakika Güncel Buca Kent Konseyinden 'kadın kooperatifçi' atağı

Buca Kent Konseyinden 'kadın kooperatifçi' atağı

1 saat önce

Buca'daki sivil toplum kuruluşlarını çatısı altında toplayan, Belediye Kanunu kapsamında kurulan ve yürüttüğü projelerle fark oluşturan Buca Kent Konseyi, ilçe köylerinden başlayan bir kooperatifçilik eğitimi seferberliği başlattı.

Buca Kent Konseyinden 'kadın kooperatifçi' atağı, System.String[]

Buca'daki sivil toplum kuruluşlarını çatısı altında toplayan, Belediye Kanunu kapsamında kurulan ve yürüttüğü projelerle fark oluşturan Buca Kent Konseyi, ilçe köylerinden başlayan bir kooperatifçilik eğitimi seferberliği başlattı. Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, "Toplum vicdanının harcını karan sivil toplum, projelerimizin de en büyük yol göstericilerindendir, projelerimizin kılavuzudur" diye konuştu.


Belediye Kanunu kapsamında yükümlülük olarak kurulan ancak çalışmalarını gönüllülük esasına dayalı olarak gerçekleştiren Buca Kent Konseyi, sivil toplumla kamu kurumlarının ortak iş yapma kültürüne de büyük katkı sağlamaya devam ediyor.


Buca'da aktif faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşlarından oluşan ve bugüne kadar ortak yaşam bilincinin geliştirilmesini temin eden Kent Konseyi, aynı zamanda çevreyi, doğayı, insan sağlığını ve fırsat eşitliğini tehdit eden her durumda da tek ses, tek yürek olma fırsatı sağlıyor.


Köylerde kadın kooperatifçi seferberliği


Engelli haklarından kadına karşı şiddete, Buca köylerinde yaşanması olası olan doğa katliamlarından kentin kültürel değerlerinin korunmasına kadar pek çok konuda aktif çalışmaları bulunan Kent Konseyi, son olarak kadın kooperatifçiliğinin geliştirilmesi için köylerden başlayan bir seferberliğe imza attı. Buca Belediyesinin kırsal kalkınma hamlesine büyük katkı sağlayacak bu çalışmaların yanı sıra Semt Evleri'ne gönüllü psikolog desteği temin eden Kent Konseyi'nin, haftada bir gün kadınlara yönelik gerçekleştirdiği ücretsiz danışma hizmeti de yoğun ilgi görüyor.


Başkan Kılıç: "Yükümlülüğü gönüllülüğe dönüştürüyoruz"


Bugüne kadar Kent Konseyi ile gerçekleştirilen uyumlu çalışmaların devam ettiğini dile getiren Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, "Kent Konseylerinin kuruluşu Belediye Kanunu kapsamında bir yükümlülük olsa da biz bu yükümlülüğü çok faydalı bir gönüllülüğe dönüştürüyor, katılımcı belediyeciliğin en güzel örneklerinden birini veriyoruz" diye konuştu. Belediye projelerinin şekillenmesinde muhtarlardan vatandaşlara her kesimin fikrini aldıklarını vurgulayan Kılıç, "Hemşehrilerimizin bizden ne istediğinin en güzel turnusolu da sivil toplum kuruluşlarının dedikleri. Toplum vicdanının harcını karan sivil toplum, projelerimizin de en büyük yol göstericilerindendir, projelerimizin kılavuzudur" dedi.


Kadın kooperatifler eğitimi


Kent Konseyi Başkanı Av. Mürüvet S. Balcılar ise bir taraftan bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirirken bir taraftan da sahadan kopmadıklarını belirterek, "Her şeyi kamudan beklememek lazım' anlayışı ile sosyal sorumluluk kavramının hakkını vermek, Belediyemizin çalışmalarına katkı koymak bizlerin asli görevi" değerlendirmesini yaptı.


Kadın kooperatifleri için eğitim başlattık. İlkini kaynaklara yaptık. Köylerden başlıyoruz. İkincisi de bir yılı aşkın bir zamandır semt evlerinde protokol psikologlar derneği üzerinden protokol yaptık. Haftanın bir günü kadınlara ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyorlar. - İZMİR

Kent Konseyi, Buca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:37 Kaynak: İHA
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