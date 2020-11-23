Buca Kırıklar F Tipi Cezaevindeki yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika

İZMİR'in Buca ilçesindeki Kırıklar F Tipi Cezaevinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Olay, saat 22.00 sıralarında Buca Kırıklar F Tipi Cezaevinde meydana geldi. İddiaya göre, bir dönem Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) üst düzey üyelerinin kaldığı yüksek güvenlikli cezaevi olan Buca Kırıklar F Tipi Cezaevi'nin kazan dairesinde henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı. Yangını fark eden cezaevi yetkilileri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine cezaevine gelen ekipler, yangına kısa sürede müdahalede bulundu. Yapılan çalışmalar sonucu yangın büyümeden kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında herhangi can kaybı ya da yaralanan olmazken, çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.