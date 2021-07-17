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Buca Metro ihalesinde son aşama 12 Ağustos'ta - Son Dakika

Buca Metro ihalesinde son aşama 12 Ağustos'ta

17.07.2021 12:27
Buca Metro ihalesinde son aşama 12 Ağustos'ta, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyesinin kent içi toplu ulaşımda büyük rahatlama sağlayacak Buca Metrosu için başlattığı ihale sürecinin son aşaması 12 Ağustos'ta tamamlanacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin kent içi toplu ulaşımda büyük rahatlama sağlayacak Buca Metrosu için başlattığı ihale sürecinin son aşaması 12 Ağustos'ta tamamlanacak. 13,5 km'lik hattın yapım ihalesinin ikinci aşamasında davet gönderilen 13 firma mali tekliflerini sunacak. Değerlendirme sonunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenecek ve yüklenici ile imzalanacak sözleşmenin ardından inşaat çalışmalarına hemen başlanacak.

İzmir Hafif Raylı Sistemi'nin 5. aşamasını oluşturan Üçyol İstasyonu- Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsü-Çamlıkule arasında hizmet verecek Buca Metrosu için ihale süreçlerinin son aşamasına gelindi. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile kredi sözleşmesi imzalanan projenin yapımına yönelik uluslararası ihalenin ilk aşaması 28 Mayıs'ta 2021'de düzenlendi. 14 firmanın teknik teklif verdiği ihalede komisyon değerlendirilmesi sonunda yeterli bulunan 13 firmaya mali tekliflerini sunmaları için davet gönderildi. İhale usulüne göre mali tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenecek ve yüklenici firma ile sözleşme imzalanarak inşaat çalışmalarına hemen başlanacak.

Sürücüsüz hizmet verecek

İzmir Hafif Raylı Sistemi'nin 5. aşamasını oluşturan hat, Üçyol İstasyonu-Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsü-Çamlıkule arasında hizmet verecek. TBM makinesi kullanılarak derin tünel tekniği (TBM/NATM) ile yapılacak olan hattın uzunluğu 13.5 km olup 11 adet istasyon bölgesi belirlendi. Üçyol ile başlayan hatta sırasıyla Zafertepe, Bozyaka, General Asım Gündüz, Şirinyer, Buca Belediyesi, Kasaplar, Hasanağa Bahçesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Koop ve Çamlıkule istasyonları yer alacak. Buca hattı, F.Altay-Bornova arasında çalışan 2. aşama hattı ile Üçyol istasyonunda, İZBAN hattı ile de Şirinyer istasyonunda entegre olacak. Bu hat üzerindeki tren setleri sürücüsüz olarak hizmet verecek. - İZMİR

Buca Metro ihalesinde son aşama 12 Ağustos'ta

Dokuz Eylül Üniversitesi, İnşaat, Üçyol, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Buca Metro ihalesinde son aşama 12 Ağustos'ta - Son Dakika


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