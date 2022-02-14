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Buca Metrosu Temel Atma Töreni - Son Dakika

Buca Metrosu Temel Atma Töreni

14.02.2022 19:46

Temel atma öncesi konser CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tören alanına gelişi İstiklal Marşı'nın okunması Çocukların korosu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşma detayları Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın konuşması İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in...

Temel atma öncesi konser

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tören alanına gelişi

İstiklal Marşı'nın okunması

Çocukların korosu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşma detayları

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın konuşması

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in konuşması

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve protokol üyeleri temel için butona basması

İZMİR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de Buca Metrosu Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Buca Metrosu Temel Atma Töreni
Buca Metrosu Temel Atma Töreni
Buca Metrosu Temel Atma Töreni

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CHP Genel Başkanı, Erhan Kılıç, Tunç Soyer, Konser, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Buca Metrosu Temel Atma Töreni - Son Dakika


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SON DAKİKA: Buca Metrosu Temel Atma Töreni - Son Dakika
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