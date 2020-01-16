Buca Metrosunun ihale ilanı dünyaya duyuruldu - Son Dakika

İzmir tarihinin en büyük yatırımı olarak anılan Üçyol- Buca metro projesinin genel ihale ilanı, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının internet sitesinde yayımlandı. Uluslararası ihalede, tekliflerin istenmesi ve bu yılın ikinci yarısında inşaatın başlaması planlanıyor.



İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının (EBRD) geçtiğimiz aralık ayında 80 milyon avroluk finansman yetkilendirme sözleşmesi imzalamıştı.



Üçyol-Buca metro projesinin genel ihale ilanı, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının (EBRD) internet sitesinde yayımlandı. İlanlar, yapım işine talip olabilecek dünyadaki tüm firmaların projeden haberdar olması ve ihaleye hazırlanmaları sağlanırken, bundan sonraki süreçte tekliflerin alınması için altı ay içinde ayrı bir ihale düzenlenecek, ardından da kazanan firma belirlenecek. İnşaatın ise bu yılın ikinci yarısında başlaması planlanıyor.



İzmir tarihinin en büyük yatırımı



Üçyol-Buca Metrosu, İzmir tarihinin en büyük yatırımı olarak anılıyor. Projeyi İzmir Büyükşehir Belediyesinin kendi öz kaynaklarıyla yapacağı duyurulurken, derin tünel tekniğiyle açılacak hattın uzunluğu 13,5 kilometreyi bulacak. Üçyol ile başlayan ve 11 istasyondan oluşan hatta sırasıyla; Zafertepe, Bozyaka, General Asım Gündüz, Şirinyer, Buca Belediyesi, Kasaplar, Hasanağa Bahçesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Koop ve Çamlıkule istasyonları yer alacak.



Buca Metrosu, F. Altay- Bornova arasında çalışan metro hattı ile Üçyol İstasyonunda; İZBAN hattı ile de Şirinyer İstasyonunda buluşacak. Sürücüsüz metro özelliği de projede dikkat çekti.



Proje kapsamında 80 bin metrekare kapalı alana sahip bakım atölye ve depo binası da yapılacak. İki katlı tasarlanan binada, alt kat geceleme, üst kat ise araç bakım ve onarım katı olarak kullanılacak. Üst katta ayrıca idari ofisler ve personel kullanım alanları da bulunacak. - İZMİR