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Buca'nın güzellikleri tanıtılacak - Son Dakika

Buca'nın güzellikleri tanıtılacak

01.12.2021 08:35
Buca'nın güzellikleri tanıtılacak

BUCA Belediyesi, bu yıl 15. kez ziyaretçilerine kapılarını açacak Travel Turkey'de yerini aldı. Belediye, 2-4 Aralık tarihlerinde düzenlenecek fuar kapsamında kentin tüm güzelliklerini ziyaretçilere sergileyecek.

Türkiye'nin en büyük turizm platformu olan 15. Travel Turkey İzmir Fuarı, bu yıl da sektörün önde gelen profesyonellerini bir araya getirecek. Fuar İzmir'de gerçekleştirilecek Travel Turkey'de, Buca Belediyesi de kentin eşsiz tarihi ve kültürel dokusunu ziyaretçilere tanıtacak. Fuarın A holünde hazırlanan İzmir Sokakları adlı özel bölümde yerini alan Buca Belediyesi, kentin önemli değerlerinden Atatürk Maskı, Kızılçullu Su Kemerleri, tarihi Yaylacık ve Dumlupınar sokakları, Levanten evleri, köşkleri, Protestan Baptist Kilisesi, Mevlana Heykeli gibi tarihi ve kültürel noktalarıyla ziyaretçilere keyifli dakikalar yaşatacak.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Buca, İzmir'in en eski kültürüne sahip kentlerinden bir tanesi. Levanten evleriyle, köşkleriyle, kendine has yapısıyla çok farklı ve görülmesi gereken bir yer. Kentimizin tanıtımı için çeşitli projeler hayata geçiriyoruz.Birbirinden değerli sosyal medya fenomeni birçok kez Buca'yı keşfetmek için kentimize gelip çok mutlu ayrıldı. Bucamızın sadece tarihiyle kültürüyle değil, damak tadıyla da kendine has bir güzelliği var. Ben herkesi Buca'yı keşfetmeye davet ediyorum" diye konuştu.

Buca'nın güzellikleri tanıtılacak

Buca Belediyesi, Turkey, İzmir, Fuar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Buca'nın güzellikleri tanıtılacak - Son Dakika


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