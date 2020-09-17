Buca'nın ismi değişti

Misli.com 3'üncü Lig ekiplerinden 1928 Bucaspor'un Futbol Federasyonu'na yaptığı isim ve arma değişikliği başvurusu olumlu yanıtlandı. Sarı-lacivertli kulübün adı Bucaspor 1928 olarak değişti.

Daha önce Tire 1922'nin yarışmacı haklarının alınmasıyla kulübün adı önce Ci Group Buca, ardından 1928 Bucaspor olmuştu. Geçtiğimiz günlerde İzmir'i Süper Lig dahil yıllarca profesyonel kategoride temsil ederek ağır borç yüküyle Bölgesel Amatör Lig'e gerileyen Bucaspor 1928'in kardeş kulübü Bucaspor'un borçları yüzünden kapanması gündeme gelmişti.