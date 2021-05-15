Buca'nın Kadın Konuk Evinde sona yaklaşılıyor - Son Dakika

Buca Belediyesi, Kadın Konuk Evi projesinde inşaat çalışmalarına hızlandırırken, sosyal olanakları zengin olarak hizmet verecek merkez, kadınların çocuklarıyla istedikleri zaman kalabileceği bir yer olarak hizmet verecek.

Kadına yönelik şiddetin son bulması için faaliyet gösteren Özgecan Aslan Kadın Danışma Merkeziyle Bucalı kadınlara psikolojik, sosyal ve hukuksal destek veren Buca Belediyesi, geçtiğimiz yıl temelini attığı Kadın Konuk Evi projesinde çalışmalara hız kattı. Kadın dayanışmasına gönül vererek projenin hayata geçmesi için bağışçı Ahmet Safi'nin katkılarıyla hayata geçirilen projede inşaat çalışmaları devam ediyor.

İnşaatın ardından içerisinde yapılacak iç düzenlemelerle hizmete açılacak Kadın Konuk Evi, Buca'daki kadınların istedikleri her an çocuklarıyla birlikte sığınabilecekleri ikinci ev olacak. Tam güvenlikli donanıma sahip olacak merkez, konuk olacak kadınların güvenliği için konumu belirtilmeden hizmet verecek. Toplamda bin 400 metrekarelik alanda kurulacak merkez, kadınların çocuklarıyla birlikte kalabilecekleri 20 yatak kapasitesinde olacak. Merkezin içerisinde doktor, sosyolog ve psikoloğun olduğu bir ekipten, kreş ve yemekhaneye kadar tüm imkanlar sunulacak. - İZMİR