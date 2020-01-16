Buca'nın kalbine bin ağaçlık dev orman - Son Dakika
Son Dakika Güncel Buca'nın kalbine bin ağaçlık dev orman - Son Dakika

Buca'nın kalbine bin ağaçlık dev orman

6 saat önce

Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, kentin merkezinde yaklaşık 25 dönümlük alana bin ağaçlık orman projesi için düğmeye bastı.

Buca'nın kalbine bin ağaçlık dev orman, System.String[]

Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, kentin merkezinde yaklaşık 25 dönümlük alana bin ağaçlık orman projesi için düğmeye bastı. Şirinkapı Mahallesi'nde yer alan dev alanda fidan dikim çalışmaları başlatılırken, Başkan Kılıç, yeşil varlığının korunması ve arttırılması için çalışmaların süreceğini vurguladı.


Buca Belediyesi, kent merkezine yeni bir ormanlık alan kazandırıyor. Bu kapsamda kent merkezindeki yeşil alanı artırmak için çalışma yürüten Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, Şirinkapı Mahallesi'nde, Buca Tenis Kulübü karşısında kalan toplam 24 bin 750 metrekarelik boş alanın ormanlık alan olarak değerlendirilmesi için talimat verdi.


Buca Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından alanın zemin düzeltme çalışmaları gerçekleştirildikten sonra ağaç dikim çalışmaları başlatıldı. Bölgeye uygun ağaçlardan oluşan kent ormanı projesi kapsamında, bin fidan dikileceği öğrenildi.


Buca'nın havasının temizliği ve yeşil varlığı için çalışmaları sürdüreceklerini ifade eden Başkan Kılıç, "Göreve geldiğimiz günden beri Buca'nın yeşil varlığının korunması ve arttırılması için yaptığımız çalışmalardan hiç taviz vermedik. Şimdi de ilçemizdeki atıl yerlerimizin değerlendirilmesi için, hemşehrilerimizin, çocuklarımızın temiz havada büyüyebilmeleri için ağaçlandırma çalışmalarına devam edeceğiz; çünkü bu sorumluluk sadece Bucalılara değil, tüm İzmir'e karşı olan sorumluluğumuzdur" dedi. - İZMİR

Buca Belediyesi, Erhan Kılıç, İzmir, Buca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Destan Arda, şakalaşırken kırılan ayna parçasının boğazına saplanmasıyla öldü
Alevlerin arasında kalan 11 yaşındaki küçük kız hayatını kaybetti Hayatına son veren hemşire, ölmeden önce eşiyle görüntülü konuşmuş 2 ay önce drift yaparken yakalanmıştı, dün gece aynı yolda öldü

Son Dakika Haberleri
17:43 Mardin'de 28 yaşındaki kadın darbedilerek öldürüldü - Son Dakika
17:42 Firariyken yakalanan Ergenekon davası eski savcısı Dalkuş, hiç kaçmadığını iddia etti - Son Dakika
17:42 Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın - Son Dakika
17:42 Uluslararası Üniversiteler Konseyi Başkanı: "Türkçe'nin küresel bir dil olması için çalışıyoruz" - Son Dakika
17:41 Eski Ergenekon davası savcısı  Mehmet Murat Dalkuş "FETÖ üyeliği" suçundan hakim karşısında - Son Dakika
16:45 2 ay önce drift yaparken yakalanmıştı, dün gece aynı yolda öldü - Son Dakika
16:02 Küçük kıza cinsel istismar uyguladı, babasını dolandırıp annesiyle kaçtı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2020 17:44:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Buca'nın kalbine bin ağaçlık dev orman - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]