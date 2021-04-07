Buca'nın kick boksçuları madalya için ter dökecek - Son Dakika

8 Nisan'da Antalya'da gerçekleşecek turnuvada Bucalı 5 sporcu, 29 ülke arasından madalya için ter dökecek.

Gençlerin geleceğine spor, sanat ve bilimle ışık tutan Buca Belediyesi, yetiştirdiği sporcularla Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanıyor.

Yüzmeden futbola, kick bokstan tekvandoya kadar çok sayıda branşta milli sporcular yetiştiren Buca Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, 6. Uluslararası Açık Kick Boks Avrupa Kupası'nda Türkiye'yi temsil etmek için yola çıktı.

5 SPORCU MADALYA İÇİN TER DÖKECEK

Turnuvada Burçin Yıldırım, Nazan Sert, Halim Macun, Ali Rıza Kaya ve Serkan Kılıç olmak üzere Buca Belediyesi'nin 5 sporcusu, 8 - 11 Nisan 2021 tarihleri arasında Antalya' da gerçekleştirilecek organizasyona katılacak. Turnuva için son antrenmanlarını yaparak hazırlıklarını tamamlayan Bucalı sporcular, 29 ülkeden katıllacak sporcular arasında madalya için ter dökecek.