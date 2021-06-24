Buca'nın kırları lavanta kokuyor - Son Dakika

Mor renkli görüntüsü ve kendine has kokusuyla Doğancılar'ın havasını değiştiren lavantalar, arıcılıktan el işine, kolonyadan sabuna bölge halkına ekonomik katma değer sağladı.

Buca Belediyesi'nin tarımsal üretimi arttırmak ve alternatif gelir kaynakları yaratmak için kırsalda başlattığı lavanta üretiminde üreticiler hasada başladı.

Buca Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'nün İzmir Büyükşehir Belediyesi desteğiylekırsal mahallelerde dağıttığı on binlerce lavanta fidesi filizlendi. Doğancılar mahallesi başta olmak üzere dikimi gerçekleştirilen lavantalar mor renkli görüntüsü ve benzersiz kokusuyla Buca'nın tarlalarını güzelleştirdi.

KIRSALA EKONOMİK CAN SUYU OLDU

Tarlalardan bahçelere kadar birçok noktada yetiştirilen lavantalar, kırsaldaki üretici için alternatif geçim kaynağı oldu. Estetik görüntüsünün yanı sıra arıcılık faaliyetlerinde besin kaynağı olan lavantaların yağı çıkarılarak esans, sabun ve kolonya gibi ürünlerin üretiminde kullanılacak. Katma değerli ürünlerin yanı sıra bölgedeki kadınlar, el emeğiyle ürettiği nakışlı keselerde lavantaların satışını yaparak hane ekonomisine katkı sağladı.