Buca'nın kursiyerleri maske için kolları sıvadı - Son Dakika
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Buca'nın kursiyerleri maske için kolları sıvadı

6 saat önce

Korona virüsü salgınına karşı çeşitli alanlarda kullanımı zorunlu hale getirilen maskelerin üretimi için harekete geçen Buca Belediyesi, üretime başladığını duyurdu.

Buca'nın kursiyerleri maske için kolları sıvadı, System.String[]

Korona virüsü salgınına karşı çeşitli alanlarda kullanımı zorunlu hale getirilen maskelerin üretimi için harekete geçen Buca Belediyesi, üretime başladığını duyurdu. Kursiyerlerin, ilk etapta 25 bin maske hazırlayacağı ifade edildi.


Korona virüsü önlemleri kapsamında, Türkiye genelindeki toplu taşıma araçları, pazar yerleri ve marketler başta olmak üzere kapalı alanlarda maske kullanımı zorunlu hale gelmişti. Buca Belediyesi de, gerekli maske ihtiyacının karşılanması için harekete geçti. Çalışma için gönüllü kursiyerlerden hazırlanan 7 kişilik bir ekip, Çamlıkule Ceren Özdemir Semt Merkezindeki dikiş atölyesinde faaliyete başladı.


İlk etapta 25 bin adet üretilecek


Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak önlemlerin alınmasının ardından kursiyerler, günlük kullanıma elverişli ve standartlara uygun malzemelerle maske üretimi gerçekleştirdi. Korona virüsü salgını sonlanana kadar üretim yapmaya devam edecek atölyede, İlk etapta 25 bin adet maske üretileceği belirtildi. Yetişkin maskelerinin yanı sıra çocukların evlerde de kullanabilecekleri çocuk maskeleri imal edilecek. Hazırlanan maskelerin vatandaşlara dağıtımı, Buca Belediyesi tarafından ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. - İZMİR

Buca Belediyesi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 12:56 Kaynak: İHA

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