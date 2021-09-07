Buca'nın metro hayali gerçek oluyor - Son Dakika

Buca'ya ulaşımda çağ atlatacak metro projesinde son aşama olan ihale de tamamlandı. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e teşekkür ederek, "Buca'nın rüyaları gerçek oluyor. Bu dev proje aynı zamanda sosyal demokrat belediyeciliğin başarısı olarak tarihe geçecektir. Başta Tunç Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.

Dev bütçeye sahip olan Üçyol-Buca metrosunun ihale sürecinin tamamlanmasını heyecanla izlediklerini kaydeden Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, kent tarihinin en büyük yatırımının Buca için hayati önem taşıdığını vurguladı. 5 yıl içinde yapımı planlanan metro projesinde geri sayımın başladığını mutlulukla gördüklerini ifade eden Kılıç, " Türkiye'nin en büyük ilçelerinden biriyiz. Göreve geldiğimiz günden bu yana Buca trafiğimizin rahatlaması için İzmir Büyükşehir Belediyemiz ile çok büyük bir dayanışma içindeyiz. Bu projelerin Buca Metrosu ile taçlanması, Buca halkını da çok mutlu edecek" diye konuştu.

"Tarihe geçecek"

Buca'nın rüyalarının gerçek olduğunu, metro ile kentin çehresinin değişeceğini söyleyen Kılıç, "Bu dev proje aynı zamanda sosyal demokrat belediyeciliğin başarısı olarak tarihe geçecektir. Başta Tunç Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Üçyol-Buca metro hattı Buca'mızın trafik sorununa neşter vuracak. Bu hat sayesinde yalnızca Buca'nın değil, İzmir trafiğinin de yükü azalacak" sözlerine yer verdi. - İZMİR