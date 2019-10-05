Buca'nın muhtarlıkları yenileniyor

Eski ve binası olmayan muhtarlıkları yenilemek için kolları sıvayan Buca Belediyesi, bu kapsamda Gaziler Mahalle Muhtarlığını hizmete açtı. Açılışta, belediyenin 6 aylık çalışmaları hakkında bilgi veren Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, ilçenin temizlik sorununun tarih olacağını söyledi.



Buca Belediyesi, kullanılmaz halde olan eski muhtarlık binalarını yenileme çalışması başlattı. Çalışmalar kapsamında, Gaziler Mahalle Parkı yanında, Buca Belediyesi Tesisler Müdürlüğü tarafından yeni ve modern bir yapıyla Gaziler Mahalle Muhtarlığı inşa edildi. Vatandaşların temiz ve düzgün bir ortamda hizmet alabilmesi için yenilenen bina, peyzaj düzenlemeleriyle de mahalleye güzel bir görüntü kattı. Buca'nın en genç mahalle muhtarı olan Gaziler Mahalle Muhtarı Kerem Şeker ev sahipliğinde gerçekleşen açılışa; Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, CHP Buca İlçe Başkanı Kasım Akdağ, İYİ Parti Buca İlçe Başkanı Gamze Bilgen Torun, Buca Belediyesi Meclis Üyeleri, Buca Muhtarlar Derneği Başkanı ve muhtarlar katıldı.



Muhtarlığın açılış töreninde konuşan Başkan Kılıç, "Yaklaşık 6 ay önce bir yola çıktık. Bireylerin daha mutlu olduğu, çocukların daha güzel parklarda oynadığı, yollarının düzgün olduğu, sportif ve kültürel faaliyetleriyle yaşanabilir güzel bir Buca hayali kurduk. Bu hayallerimizi başlatırken de önce mahallelerimizden başlamamız gerektiğini düşündük. Muhtarlarımızın kendilerine yakışır, güzel bir binaya sahip olması gerektiğini düşündük. Bundan sonra inşallah muhtarlık hizmetini daha şevkle, belediyemizle koordineli bir şekilde gerçekleştirirsiniz" dedi.



Buca'da artık temizlik gündemi olmayacak



Gaziler Mahallesi ve çevre mahallelerde gerçekleştirilecek projeler hakkında bilgi veren Başkan Kılıç, kentin temizlik sorunun tarihe karışacağını söyledi. Temizlik çalışmalarından olumlu dönüşler alındığını ifade eden Kılıç, "Yeni temizlik araçları ve temizlik personellerini belediyemiz bünyesine kattık. Bundan sonra Buca'da çöp sorununu gündemde olmaktan çıkaracağız. Buca, tertemiz Bucalı'ya yakışır bir hale gelecek. Bundan sonra hiçbir belediye başkanı 'temizlik yapacağım' diye bir vaatte bulunmayacak; çünkü bu bizim asli görevimizdir. Buca'nın artık temizlikle ilgili bir gündemi olmayacak" şeklinde konuştu.



Buca için el ele verdik



Buca'nın trafik sorunundan, cezaevi sorununa kadar birçok konularda yürütülen çalışmalar hakkında mahalle sakinlerine bilgi veren Kılıç, parti ayrımı gözetmeksizin Buca için herkesin elini taşın altına koyduğunu söyledi. Kılıç, şöyle devam etti:



"Herhangi bir siyasi sahip gözetmeden; gerek siyasi partilerimiz, gerek milletvekillerimiz, gerek meclis üyelerimiz bu konularda mücadelesini veriyorlar. Buca için el ele verdik. Yakın bir süreçte o yaşanabilir Buca hayalini gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı. - İZMİR