Buca'nın o meydanında genişletme çalışması - Son Dakika

Buca Belediyesi, son dönemlerde araç yoğunluğuna bağlı olarak kazaların arttığı Buca Koop Meydanı'nda kavşak genişletme çalışması başlattı.

Buca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son dönemlerde artan araç yoğunluğu nedeniyle trafik kazalarının çoğaldığı Buca Koop Meydan'ında çalışma başlattı. Bölgedeki trafik sıkışıklığın rahatlatılması için meydanın genişletileceği ifade edilirken, meydanın çevresi ekiplerce yıkıldı. Zemin çalışmalarının ardından Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde alanda peyzaj düzenlemesi yapılacağı aktarıldı. Çalışma sayesinde otobüs gibi büyük araçlar başta olmak üzere, kavşağı kullanan araçların güvenli bir şekilde dönüş yapabilmelerinin sağlanacağı, bölgedeki trafik sıkışıklığının da azalmasının beklendiği aktarıldı. - İZMİR