Buca'nın parklarında bahar temizliği - Son Dakika

Buca'nın parklarında bahar temizliği
10.03.2021 12:21
İzmir'de Buca Belediyesi, ilçe genelindeki tüm parklarda temizlik ve bakım çalışmalarına hız verdi.
İzmir'de Buca Belediyesi, ilçe genelindeki tüm parklarda temizlik ve bakım çalışmalarına hız verdi.
Buca Belediyesi, kontrollü normalleşme süreci ve yaklaşan bahar günleriyle birlikte parklarda temizlik çalışması başlattı. Buca Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, parklarda teker teker çevre temizliği yaparak, uzayan çimleri düzenliyor ve kosa çalışması yapıyor. Parklar, yürütülen çalışmalarla vatandaşların rahat ve temiz bir şekilde kullanımına hazır hale getirilirken, çalışmaların devam edeceği belirtildi. - İZMİR
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