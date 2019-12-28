Buca'nın Pırlanta Merkezleri "10" karat oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Buca'nın Pırlanta Merkezleri '10' karat oldu - Son Dakika

Buca'nın Pırlanta Merkezleri "10" karat oldu

6 saat önce

Buca Belediyesi'nin örnek projesi Pırlanta Merkezi'nin 10. şubesi, Ova Pazar Yerinde hizmete açıldı.

Buca'nın Pırlanta Merkezleri

Buca Belediyesi'nin örnek projesi Pırlanta Merkezi'nin 10. şubesi, Ova Pazar Yerinde hizmete açıldı. Açılışta özellikle ev kadınlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, hizmetlerinin kadın ve çocuk odaklı olmaya devam edeceğini belirterek, "Kadınlarımızı evlerinde sadece çocuklarına bakan, ev hizmeti yapan bir durumdan çıkartıp kendi ekonomilerini sağlayabilecekleri bir hale getirmek istiyoruz" dedi.


Kadınların toplumsal hayatın her alanında daha özgür olmaları için bir ilke imza atan Buca Belediyesi, bir Pırlanta Merkezi'nin daha açılışını yaptı. 3-6 yaş arası çocuklara günde 3 saat süreyle ücretsiz geçici bakım hizmeti veren, hem çocukların hem de toplumun gelişmesinde en belirleyici nokta olan annelerin sosyal hayata katılımını arttıracak 10. Pırlanta Merkezi, Ova Pazar Yerinde hizmete girdi. Buca'nın dezavantajlı mahalleleri olarak bilinen ve Ova Bölgesi olarak adlandırılan Fırat Mahallesi sınırlarında kalan pazaryerinde hizmet verecek merkezin açılış törenini Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, kadınların yoğun ilgisiyle gerçekleştirdi.


Açılış töreninde konuşan Başkan Kılıç, merkezlerde Türkiye'nin aydınlık geleceğini inşa ettiklerini vurgulayarak, "Buca'da annelerimizin gözü arkada kalmayacak. Daha rahat sosyal hayata karışma, sinemaya, tiyatroya, pazara, markete kısacası dilediği yere gitme şansı bulacaksınız. Merkezlerimizde çocuklarımızı eğitiyoruz, eğlendiriyoruz. Elimizden geldiğince 3-6 yaş çocuklarımıza Atatürkçü bilimsel eğitimi vermek için çalışıyoruz. Geleceğimizin teminatı, geleceğimizi şekillendirecek yapı, buradaki çocuklarımızdan geçiyor" diye konuştu.


Yeni dönemde çalışmaların kadın ve çocuk odaklı olmaya devam edeceğini söyleyen Kılıç, Pırlanta Merkezleri'nin ilerleyen süreçte tam zamanlı kreşler olarak hizmet vermesi için çalışacaklarını söyledi. Kılıç, "İnşallah bunu tam gün kreşlere çevirip, kadınlarımızın istihdamını arttırarak olması gereken yerleri almalarını sağlayacağız. Bizim en büyük hedefimiz kadınlarımızı istihdama yönlendirmek. Kadınlarımızı evlerinde sadece çocuklarına bakan, sadece ev hizmeti yapan bir durumdan çıkartıp kendi ekonomilerini sağlayabilecekleri bir hale getirmek istiyoruz. Geldiğimiz süreçten itibaren tüm hizmetlerimiz çocuk ve kadın odaklı olmaya devam edecek. Bu dönem kadın ve çocuk odaklı bir hizmet dönemi. Bundan sonra yapacağımız hizmetlerin çoğu da bu şekilde olacak" dedi. - İZMİR

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Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 10:26 Kaynak: İHA
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