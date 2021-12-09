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Buca'nın sürdürülebilirlik hedefi Londra'da yankı buldu - Son Dakika

Buca'nın sürdürülebilirlik hedefi Londra'da yankı buldu

09.12.2021 12:06
Buca'nın sürdürülebilirlik hedefi Londra'da yankı buldu

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ve çevre bilinci çalışmaları ile İzmir ve Türkiye'yi uluslararası pek çok platformda temsil eden Buca Belediyesi, başarılarına yenisini ekledi.

Başkan Erhan Kılıç, yerel çevre yönetimi ve kalkınma ile ilgili dünyadaki tek ödül yarışması olan ve 30 ülkeden 160'ı aşkın projenin başvurduğu ''Uluslararası Yaşanabilir Topluluklar Ödülleri'' LivComÖdülleri'nde Türkiye'deki 7 finalistten biri olarak yarışmaktan gurur duyduklarını dile getirdi.

Nüfusu ve yüz ölçümü ile Türkiye'nin en büyük ilçelerinden biri olan Buca'da sürdürülebilirlik ve çevre bilinci için çalışmalar gerçekleştiren Buca Belediyesi, uluslararası platformda başarı kazanmaya devam ediyor. Yerel çevre yönetimi ve kalkınma ile ilgili uluslararası en iyi uygulamalara odaklanan dünyanın tek ödül yarışması olan Milletler Bloom Ödülleri olarak da bilinen''Uluslararası Yaşanabilir Topluluklar Ödülleri'' LivComÖdülleri'ni almak için Buca Belediyesi de Türkiye'deki 7 finalistten biri olmayı başardı. Yarışmaya 30'dan fazla ülkeden 160'ı aşkın şehir ve proje başvurusu geldi,final için 22 şehir ve 34 proje davet edildi.

LONDRA'DA BUCA SESİ

Çevre için olumlu etkide bulunacak yenilikçi projeleri takdir etmek ve "yaşanabilir topluluklar" yaratarak yurttaşların yaşam kalitesini iyileştirme hedefini taşıyan ödüllerin finali, Uluslararası Yeşil Şehircilik Konferansı ile birlikte 6-8 Aralık tarihleri arasında çevrim içi olarak İngiltere'nin başkenti Londra' da gerçekleştirildi. Konu hakkında bir değerlendirme yapan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Türkiye'nin en kalabalık metropol ilçelerinden biri olan Buca'da sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda yapılan çalışmaların çok önemli olduğunu belirterek LivComÖdülleri'nde Türkiye'deki 7 finalistten biri olarak yarışmaktan gurur duyduklarını dile getirdi.

Buca'nın sürdürülebilirlik hedefi Londra'da yankı buldu

Buca Belediyesi, Erhan Kılıç, Türkiye, Londra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Buca'nın sürdürülebilirlik hedefi Londra'da yankı buldu - Son Dakika


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