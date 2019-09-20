Buca'nın trafik dönüşümü başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Ulaşım Ana Planı'nın 8 metropol ilçesindeki ilk sunumu Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Kentin trafik sorunu ve çözümünün masaya yatırıldığı toplantıda projeler sunuldu. Kavşak, cadde ve sokak düzenlemelerinden bisiklet yoluna kadar Buca'nın trafik altyapısını A'dan Z'ye yeniden hazırlayacak dev proje hakkında konuşan Başkan Kılıç,"Kararlı ve planlı çalışmalarıyla kördüğüm haline gelen trafik sorunu 5 yılın sonunda tarihe karışacak" dedi.



Kent genelinde gerçekleştirilecek trafik düzenlemeleri için İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmaları hazırlandı. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, 2030 yılına kadar İzmir'in ulaşım altyapısını oluşturacak İzmir Ulaşım Ana Planı kapsamında, 8 metropol ilçeye yapılacak sunumların ilkine ev sahipliği yaptı. Buca Belediyesinde gerçekleştirilen toplantıya İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Eser Atak, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Mert Yaygel, Ulaşım Daire Başkanlığı yetkilileri ve Buca Belediyesi başkan yardımcıları katıldı.



Toplantıda Büyükşehir tarafından hazırlanan ulaşım planı ve Buca Belediyesi tarafından hazırlanan trafik düzenleme çalışmaları masaya yatırıldı. Çalışmalar hakkında konuşan Başkan Kılıç, "Buca'nın trafik sorununu çözmek hep birlikte bir yola çıkıyoruz. Tunç Başkanımızın verdiği öncelik ve koordineli çalışmalarımızla Buca için en doğru ulaşım planını hayata geçireceğiz. Geçici çözümlerden ziyade uzun vadede kalıcı çözümleri hızla hayata geçireceğiz" diye konuştu.



Çalışmaların gerçekleştirilmesinde kaynakların en verimli şekilde kullanılması için çalışacaklarını ifade eden Başkan Kılıç, "Hem Büyükşehir'in hem de bizlerin kararlı ve planlı çalışmalarıyla yıllardır giderek kördüğüm haline gelen trafik sorunu 5 yılın sonunda tarihe karışacak. Çalışmalar hayata geçmeye, Buca trafiği şimdiden ferahlamaya başladı. 5 yılın sonunda Buca Metrosuyla trafiğin konuşulmadığı bir kent olacağız" dedi.



Caddelerin yeniden düzenlenerek bisiklet yolu yapılacağı, 5 yeni otopark, Buca Metrosu ve çevreyolu bağlantısı sağlanacak. Toplantıda mevcut çalışmaların yanı sıra uzun vadede gerçekleştirilmesi planlanan çok sayıda konu hakkında fikir alışverişi gerçekleştirildi. Uluslararası ihale sürecinin gerçekleştirileceği Buca Metrosu projesi başta olmak üzere çevre yolu bağlantı yolu ve çok sayıda projenin hayata geçirilmesi, toplantının önemli gündem maddelerinden birisi oldu. - İZMİR