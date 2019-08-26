Son Dakika Haberleri: Buca'nın trafoları tablo gibi
Son Dakika Güncel Haber

Buca'nın trafoları tablo gibi

1 saat önce

Sanatı sokaklara taşıyan Buca Belediyesi, kent genelinde kirli ve üzerlerine yazı yazılmış trafoları; spor, deniz, doğa ve çocukların beğendiği çizgi film kahramanlarının resimleriyle donatıyor.

Buca'nın trafoları tablo gibi, System.String[]

Sanatı sokaklara taşıyan Buca Belediyesi, kent genelinde kirli ve üzerlerine yazı yazılmış trafoları; spor, deniz, doğa ve çocukların beğendiği çizgi film kahramanlarının resimleriyle donatıyor.


Görüntü kirliliğinin önüne geçmek için estetik çalışmalarla kente önemli dokunuşlar yapan Buca Belediyesi, ilçedeki elektrik trafoları yeni görünümlerine kavuşturuyor.


Buca Belediyesi Tesisler Müdürlüğü tarafından çalışma kapsamında, Hürriyet ve İnkılap mahallelerindeki trafolar boyandı. Yaklaşık 1 ay sürecek çalışmalar kapsamında, Buca'nın 10 mahallesinde toplam 15 adet trafo duvarlarının boyanacağı öğrenildi. Ressam Müberra Kıyakkaş ve ekibi tarafından farklı temalarla boyanan trafolar, kötü görüntüyü ortadan kaldırırken, trafoların yeni hali vatandaşlar tarafından da beğenildi.


Trafoların üzerinde; spor, deniz, doğa ve çocukların beğendiği çizgi film kahramanlarının resimleri çizildi. - İZMİR

Buca Belediyesi, Buca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 11:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rus savaş uçakları İdlib'i bombaladı! 4 ölü, 5 yaralı
5 generalin istifa ettiği iddiasına ilişkin Bakan Akar'dan ilk açıklama: Bize 2 tanesi ulaştı Bakan Dönmez'den çok net Doğu Akdeniz mesajı: Haklı davamızdan geri dönmeyeceğiz Bakan Akar açıkladı: İkinci S-400 bataryasının teslimatı yarın başlıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.8.2019 13:06:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Buca'nın trafoları tablo gibi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]