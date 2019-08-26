Buca'nın trafoları tablo gibi

Sanatı sokaklara taşıyan Buca Belediyesi, kent genelinde kirli ve üzerlerine yazı yazılmış trafoları; spor, deniz, doğa ve çocukların beğendiği çizgi film kahramanlarının resimleriyle donatıyor.



Görüntü kirliliğinin önüne geçmek için estetik çalışmalarla kente önemli dokunuşlar yapan Buca Belediyesi, ilçedeki elektrik trafoları yeni görünümlerine kavuşturuyor.



Buca Belediyesi Tesisler Müdürlüğü tarafından çalışma kapsamında, Hürriyet ve İnkılap mahallelerindeki trafolar boyandı. Yaklaşık 1 ay sürecek çalışmalar kapsamında, Buca'nın 10 mahallesinde toplam 15 adet trafo duvarlarının boyanacağı öğrenildi. Ressam Müberra Kıyakkaş ve ekibi tarafından farklı temalarla boyanan trafolar, kötü görüntüyü ortadan kaldırırken, trafoların yeni hali vatandaşlar tarafından da beğenildi.



Trafoların üzerinde; spor, deniz, doğa ve çocukların beğendiği çizgi film kahramanlarının resimleri çizildi. - İZMİR