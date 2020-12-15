Buca'nın uluslararası bilim ve sanat şöleni başladı - Son Dakika

Buca'nın uluslararası bilim ve sanat şöleni başladı

15.12.2020 12:00
Buca'nın uluslararası bilim ve sanat şöleni başladı, System.String[]

Dünya gençlerini Buca'da buluşturacak BUCA IMSEF Bilim ve Müzik Fuarı başladı.

Dünya gençlerini Buca'da buluşturacak BUCA IMSEF Bilim ve Müzik Fuarı başladı. Korona virüsü tedbirleri nedeniyle online gerçekleştirilen fuarın açılış törenine, dünyanın dört bir köşesinden yüzlerce ziyaretçi katıldı.

Buca Belediyesi Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi tarafından bu yıl ilk kez organize edilen BUCA International Music, Science, Energy and Engineering Fair (IMSEF) Bilim ve Müzik Fuarı başladı. Korona virüsü tedbirleri nedeniyle online olarak gerçekleştirilecek olan fuar, yurt içi ve dışından bilim, sanat ve teknolojiye meraklı yüzlerce genci bir araya getirecek.

Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç'ın katılımıyla Tarık Akan Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyonun açılış törenine; Rusya'nın Sakha Cumhuriyeti eski Eğitim Bakanı ve Gelecek Nesil Eğitim Yardım Vakfı'nın Mevcut Başkanı Vladimir Egorov, MILSET Başkanı Roberto Hidalgo, BUCA IMSEF Direktörü Ümit Karademir, BUCA IMSEF Jüri Kurulu Başkanı Prof. Dr. M. Özgür Seydibeyoğlu online katıldı.

Organizasyonun açılış konuşmasını gerçekleştiren BUCA IMSEF Direktörü Ümit Karademir, bu organizasyonu gençleri yarıştırmak için değil; düşünmeye, gözlemlemeye, merak etmeye, merak ettiklerini araştırmaya güdülemek, gençlerin bilimsel araştırma ilkelerini öğrenmelerini sağlamak, bilimsel anlamda yetenekli gençleri erken keşfederek ödüllendirmek amacıyla organize ettiklerini söyledi.

"Buca'da ilklere imza atmanın gururunu yaşıyoruz"

BUCA IMSEF 2020'nin açılış töreninde katılımcılara İngilizce seslenen Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, "Buca'da ilklere imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğine yapacağımız en büyük yatırımın bilim ve sanat projeleri olduğunun farkındayız. Bu anlayışla, geleceğin bilim insanlarına ve sanatçılarına ilham ve imkan verebilmek, onları küçük yaşlardan itibaren özgür düşünmeye teşvik etmek amacıyla Buca Belediyesi Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezimizi hayata geçirdik. Kısa sürede büyük bir yol kat edip uluslararası arenada nice şampiyonluklar alan bilim ve sanat üssümüz, Bucamızın ve Türkiye'nin göğsünü kabartmış, gurur kaynağımız olmuştur. Şimdi de Bucamızda yükselen bilimsel araştırma ve sanat ruhunu tüm dünyaya yaymak için bilim, sanat ve teknolojiye meraklı gençleri BUCA IMSEF ile kentimizle tanıştıracağız. Fuarımız sayesinde dünya gençliğini farklı kültürlerle tanıştırıp geleceğe daha geniş bir vizyonla bakmalarına imkan sağlayacağız" diye konuştu.

18 Aralık'a kadar devam edecek dünyanın dört bir yanından katılımcının online izlediği açılış töreninde; Türkiye, İzmir, Buca ve katılımcı ülkelerin tanıtım videoları gösterildi. Açılış töreni, Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi Eğitmeni Piyanist Belit Karaca'nın piyano resitaliyle son buldu.

Bilim ve sanat buluşması

5 gün sürecek fuar kapsamında; fizik, kimya, biyoloji, matematik-bilgisayar, enerji-mühendislik ve müzik-piyano kategorilerinde yarışma düzenlenecek. Proje yarışmasına, Türkiye ve dünyanın dört bir yanından yüzlerce başvuru alındı. Alanlarında uzman akademisyenler tarafından gerçekleştirilen ön değerlendirme sonucu ulusal kategoride; Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Elazığ, Gaziantep, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Siirt, Tekirdağ ve Tokat olmak üzere 27 şehirden 68 okulun 90 projeyle yarışacak.

24 ülkeden 74 proje finalde

Uluslararası kategorisinde ise 24 ülkeden 74 proje finalist olarak seçildi. Seçilen ülkeler arasında; Arjantin, Azerbaycan, Brezilya, Kanada, Çin, Endonezya, İran, Kazakistan, Meksika, Nepal, Nijerya, Pakistan, Paraguay, Romanya, Rusya, Sırbistan, Güney Afrika, Tayvan, Tayland, Türkmenistan, Tunus Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri, Zimbabve yer aldı. Ulusal ve uluslararası kategoride finale kalan öğrenciler, projelerini ve yeteneklerini sergileyip birincilik için mücadele edecek. - İZMİR

Buca'nın uluslararası bilim ve sanat şöleni başladı
Buca'nın uluslararası bilim ve sanat şöleni başladı
Buca'nın uluslararası bilim ve sanat şöleni başladı
Buca'nın uluslararası bilim ve sanat şöleni başladı
Buca'nın uluslararası bilim ve sanat şöleni başladı

Buca Belediyesi, Açılış, Müzik, Buca, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Buca'nın uluslararası bilim ve sanat şöleni başladı - Son Dakika


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