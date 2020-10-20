Buca'nın ürünleri bin 458 mutfağa bereket oldu - Son Dakika

Buca'nın ürünleri bin 458 mutfağa bereket oldu

20.10.2020 09:42
Buca'nın ürünleri bin 458 mutfağa bereket oldu, System.String[]

Buca Belediyesi, tarımsal üretime açtığı arazilerden topladığı ürünlerle hemşehrilere destek oldu.

Buca Belediyesi, tarımsal üretime açtığı arazilerden topladığı ürünlerle hemşehrilere destek oldu. Domates, biber ve patlıcan dolu paketler bugüne kadar bin 458 ailenin sofrasına girerken tarladan yaklaşık 18 ton verim elde edildi.

Kent genelinde başlattığı tarımsal kalkınma hamlesiyle Türkiye'ye örnek olan Buca Belediyesi, hemşehrilerin evlerine bereket oldu. Pandemi döneminde gıda güvenliğini sağlamak için başlatılan "Buca'nın Fideleri" projesi kapsamında ilk adım nisan ayında Kaynaklar Söğütlük mevkiindeki 16 dönümlük araziye 38 bin adet domates, biber ve patlıcan fidesi dikimiyle atılmıştı.

Bin 458 mutfakta Buca'nın mahsulü yendi

Gelinin süreçte Buca Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, hasat edilen ürünleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne teslim etti. Her biri 4'er kiloluk paketlere konulan domates, biber ve patlıcanlar özenle hazırlanarak ihtiyaç sahibi aileler başta olmak üzere Bucalıların evlerine ulaştırıldı. Çalışmanın başladığı günden bugüne kadar toplamda bin 458 hanenin mutfağında Buca'nın topraklarından çıkan ürünler yer aldı.

18 ton ürün toplandı

Öte yandan hazırlanan erzakların bir bölümü de huzurevi, kadın sığınma evi, kız yetiştirme yurdu gibi yerlere de verildi. Projeyle tarladan yaklaşık 18 ton ürün toplanmış oldu. Birimler yapacağı çalışmaların ardından Buca Belediyesine ait tarımsal arazilerde yeni üretimler gerçekleştirilecek. Elde edilen ürünlerin dağıtımı devam edecek. - İZMİR

Buca'nın ürünleri bin 458 mutfağa bereket oldu
Buca'nın ürünleri bin 458 mutfağa bereket oldu
Buca'nın ürünleri bin 458 mutfağa bereket oldu
Buca'nın ürünleri bin 458 mutfağa bereket oldu
Buca'nın ürünleri bin 458 mutfağa bereket oldu

Buca Belediyesi, Türkiye, Domates, Buca, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Buca'nın ürünleri bin 458 mutfağa bereket oldu - Son Dakika Ekonomi

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