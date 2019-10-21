Son Dakika Haberleri: Buca seriye bağladı
Son Dakika Spor Buca seriye bağladı

Buca seriye bağladı

2 saat önce

TFF 3. Lig 1. Grup'ta Kızılcabölükspor'u evinde 1-0 yenerek 2'de 2 yapan Ci Group Buca zirve yarışında çıkışa geçti.

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TFF 3. Lig 1. Grup'ta Kızılcabölükspor'u evinde 1-0 yenerek 2'de 2 yapan Ci Group Buca zirve yarışında çıkışa geçti. Geçen hafta da Yomraspor'u tek golle geçen sarı-lacivertliler 16 puana yükselerek 6'ncı sıradaki yerini korudu. Bu sezon ilk kez galibiyet serisi yakalayan Buca'da teknik direktör Nihat Balan zirve yarışına ortak olduklarını belirterek, "2 haftada gelen 6 puan bizi hayata döndürdü. Bu hafta şampiyonluk yolundaki en önemli rakiplerimizden Artvin Hopaspor'la deplasmanda karşılaşacağız. Tek hedefimiz kazanıp dönmek. Takım ritmini buldu, seri sürecek" dedi.


Türkiye Futbol Federasyonu, KIZILCABÖLÜKSPOR, Buca, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 01:07 Kaynak: DHA
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