Buca üzümü asmalardan taşıyor - Son Dakika

Kentteki üzüm üretimini yeniden canlandırarak asırlık bağcılık kültürünü geliştirmek amacıyla kurulan Buca Belediyesi'nin bağlarından bereket fışkırıyor. Toplam 13 dönümlük alanda bin 425 fidenin boy verdiği bağda, bu yıl 20 ton rekolte bekleniyor. Ağustos sonunda gerçekleşecek bağ bozumunda toplanacak üzümler, Bucalıların sofrasına ulaştırılacak. Buca'ya özgü üzümlerden oluşacak ikinci bağın 2021'de kurulacağını açıklayan Başkan Kılıç, "Buca'nın üzümleri yeniden ağızlara tat, sofralara bereket olacak" dedi.

Bir dönem Türkiye'nin en iyi üzümlerinin üretildiği Buca'da, bağcılığı şahlandırmak için örnek çalışmalar yapan Buca Belediyesi, bağ bozumuna hazırlanıyor. Kaynaklar bölgesindeki bağlarda yeşeren fideler, bu yılın mahsullerini vermek için olgunlaşmaya başladı. Buca Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Ağustos ayı sonunda bağ bozumuyla birlikte toplanması planlanan üzümlerden bu yıl 20 tonluk rekolte bekleniyor.

Vermiş olduğu bereketli ürünlerin yanı sıra ürün çeşitliliğiyle gen bankası olarak da hizmet veren bağlarda, Buca'ya özgü razakı üzümünden benekli sultaniye, Mevlana üzümünden Bornova misketine toplam 13 çeşit üzüm bulunuyor. Hasatla birlikte elde edilen üzümlerin bir kısmı kurutularak, bir kısmı ise yaş olarak değerlendirilecek.

Buca'nın üzümleri sofralara bereket olacak

Bağların bu yılki verimliliğinden memnun olduklarını ifade eden Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Buca'nın bereketli topraklarının betonlaşmayla değil, üretimle yaşaması için bu yıl tarımsal yatırımlara ağırlık verdik. Fideden hasada kadar geçen süreçte her ürünü özenle yetiştirdik. Şimdi bu ürünleri toplayıp hemşerilerimize ulaştırmanın gururunu yaşıyoruz. Bu yıl bağlarımızdan toplayacağımız üzümlerimizi, yaş ve kuru olmak üzere Bucalılara ücretsiz olarak dağıtacağız. Buca'nın üzümleri eski günlerinde olduğu gibi ağızlara tat, sofralara bereket olacak" diye konuştu.

Buca'nın yeni bağı 2021'de kuruluyor

Buca'da bağcılık kültürünü geliştirerek kentteki üzüm üretimini teşvik etmeyi hedeflediklerini söyleyen Başkan Kılıç, "Buca'nın kırsal kesimlerindeki tarıma elverişli arazileri ranta değil, üretime açmamız lazım. Belediye arazilerinde gerçekleştirdiğimiz üretimlerle, hemşerilerimize iyi tarımla gelir elde etmenin mümkün olduğunu göstermek istiyoruz. Mevcut bağımızın yanı sıra 12 dönümlük alanda yeni bir geleneksel bağ kuracağız. Bu bağda tamamen Buca'nın sembolü olan razakı üzümlerini yetiştirerek yeniden markalaştıracağız. 2021 Nisan ayında yeni bağımızı kurmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı. - İZMİR