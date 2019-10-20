Son Dakika Haberleri: Buca ve Bornova'da su kesintisi
Son Dakika Güncel Buca ve Bornova'da su kesintisi

Buca ve Bornova'da su kesintisi

31 dakika önce

İzmir'in Buca ilçesinin bir bölümü ile ve Bornova ilçesinin Gökdere Mahallesi'nde su kesintisine gidileceği bildirildi.

Buca ve Bornova'da su kesintisi, System.String[]

İzmir'in Buca ilçesinin bir bölümü ile ve Bornova ilçesinin Gökdere Mahallesi'nde su kesintisine gidileceği bildirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gördes-Kavaklıdere-Buca boru hattının yapımı Devlet Su İşleri 2. Bölge Müdürlüğü tarafından tamamlandı. Söz konusu hattın Adatepe Pompa İstasyonu'na bağlanması çalışmaları kapsamında bölgenin su dağıtımını güçlendirmek amacıyla tesiste iyileştirmele yapılacak.

Çalışmalar nedeniyle 22 Ekim Salı günü saat 09.00'dan 23 Ekim Çarşamba günü saat 09.00'a kadar Buca ilçesinin bir bölümüyle Bornova Gökdere Mahallesi'nde 24 saat süreyle su kesintisi uygulanacak.

Buca'da kesintiden etkilenecek bölgeler şunlar:

"Yenigün, Kozağaç, Çamlıkule, Atatürk, Adatepe, Yıldız, Kuruçeşme, Yıldızlar, Yeşilbağlar, Kaynaklar Merkez, Yaylacık, Zafer, Gaziler, 29 Ekim mahalleleri ile Buca OSB, Buca Koop, DEÜ Tınaztepe Kampüsü, Sebze Hali ve Balık Hali."

Bornova, İzmir, Buca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 09:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir'de sandalla denize açılan ailenin oltasına iki adet köpek balığı takıldı
Kestane hasadı için ağaca tırmanan işçilere günlük 350 TL yevmiye veriliyor İzmir'de petrol türevi atıklar denizi kirletti, ekipler bölgede çalışma başlattı Netflix, şifresini arkadaşları ve ailesiyle paylaşan kullanıcılar için harekete geçti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2019 09:51:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Buca ve Bornova'da su kesintisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]