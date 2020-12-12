Buca'ya 6 yeni otopark - Son Dakika

Buca'ya 6 yeni otopark

12.12.2020 09:54
Buca'ya 6 yeni otopark, System.String[]

Buca Belediyesi, trafik sıkışıklığı ve park yeri sorunu çözmek için otopark çalışması başlattı.

Buca Belediyesi, trafik sıkışıklığı ve park yeri sorunu çözmek için otopark çalışması başlattı. Belirlenen atıl alanlarda çalışma yürüten ekipler, 6 noktada toplam 7 bin 200 metrekarelik alanı ücretsiz otoparka dönüştürdü.

Buca'nın sorunlarını çözmek için her alanda çalışma yürüten Buca Belediyesi, otopark soruna karşı çalışma başlattı. Buca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında, özellikle semt pazarlarına yakın olan ve sokak aralarında sıkışıklık yaşanan bölgelerde otopark çalışmaları gerçekleştirildi. İlk etapta; Atatürk, Kozağaç, Çamlıkule, Bucakoop, Menderes mahalleleri ve Şirinyer pazaryeri bölgesinde atıl durumdaki arazileri tespit eden ekipler, zemin düzleştirme ve kilit parke taşı döşemesi yaparak alanları araç girişine uygun hale getirdi. 7 bin 200 metrekarelik alanı otopark olarak düzenleyen ekipler, yeni belirlenecek alanlarda otopark düzenlemesi yaparak vatandaşların kullanımına açacak. - İZMİR

Buca'ya 6 yeni otopark
Buca'ya 6 yeni otopark
Buca'ya 6 yeni otopark
Buca'ya 6 yeni otopark

Buca Belediyesi, Buca, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Buca'ya 6 yeni otopark - Son Dakika


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