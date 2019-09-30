Son Dakika Haberleri: Buca'ya değişim yaramadı
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Buca'ya değişim yaramadı

28 dakika önce

TFF 3. Lig 1. Grup'ta teknik direktör Ercümend Coşkundere yönetiminde ilk 3 haftayı 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 3. sırada geçiren Ci Group Buca, Coşkundere'nin görevden alınmasının ardından düşüşe geçti.

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TFF 3. Lig 1. Grup'ta teknik direktör Ercümend Coşkundere yönetiminde ilk 3 haftayı 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 3. sırada geçiren Ci Group Buca, Coşkundere'nin görevden alınmasının ardından düşüşe geçti. Sarı-lacivertli takım göreve Nihat Balan'ın getirilmesinin ardından üst üste 2 yenilgi alarak 8. basamağa geriledi. İzmir temsilcisi deplasmanda 24 Anagold Erzincanspor'a 3-0 yenildikten sonra dün de evinde 68 Aksaray Belediyespor'a 2-0 kaybederek yara aldı. Ci Grup Buca, iki haftada kalesinde 5 gol görürken, rakip fileleri sarsamadı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Buca, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 01:34 Kaynak: DHA
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