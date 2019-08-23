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Buca'ya tecrübeli golcü

1 saat önce

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Tire 1922'nin haklarını devralan Ci Group Buca, transfer harekatını sürdürüyor.

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TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Tire 1922'nin haklarını devralan Ci Group Buca, transfer harekatını sürdürüyor. Son olarak Fatih Karagümrük'ten sağ bek Ufuk Er ile sözleşme imzalayan sarı-lacivertlilerin İnegölspor'un orta saha oyuncusu Raif Demir'le ilgilendiği bildirildi.

İnegölspor'la yollarını ayırmaya hazırlanan 31 yaşındaki oyuncuyla yapılan görüşmelerin oldukça olumlu sürdüğü kaydedilirken, Raif'in en kısa sürede sözleşme imzalaması bekleniyor. Kariyerinde 3 kez gol kralı olan Raif için Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Hacettepe, Sarıyer ve Bakspor'un da devrede olduğu vurgulandı. Futbola Orhangazi Belediyespor'da başlayan Raif Demir, İnegölspor, Çanakkale Dardanelspor, Keçiörengücü ve Körfez Futbol'da oynadı. Ci Group Buca, Futbol Federasyonu'ndan onay çıktığı zaman Bucaspor adıyla ligde yer alacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, İnegölspor, Tire, Buca, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 01:25 Kaynak: DHA
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