Buca'yı keşfeden, Buca'ya doyamadı - Son Dakika

Buca'yı keşfeden, Buca'ya doyamadı

26.10.2020 10:11
Buca'yı keşfeden, Buca'ya doyamadı, System.String[]

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın daveti üzerine kente gelen Türkiye'nin önde gelen seyahat yazarları, gurme ve Instagram fenomenlerinden oluşan 30 kişilik ekip, 3 günlük #bucayikesfet turunu tamamladı.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın daveti üzerine kente gelen Türkiye'nin önde gelen seyahat yazarları, gurme ve Instagram fenomenlerinden oluşan 30 kişilik ekip, 3 günlük #bucayikesfet turunu tamamladı. Buca'nın tarihi yerlerinden gastronomisine, doğal güzelliklerinden sokaklarına kadar karış karış gezen ekibin etkin paylaşımları, Türkiye'nin dört bir yanından binlerce gezginin gözünü Buca'ya çevirdi.

Türkiye'nin önde gelen seyahat yazarları, gurme ve Instagram fenomenlerinden oluşan 30 kişilik ekip, Buca'yı karış karış gezip izlenimlerini bucayikesfet hastagiyle Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarından paylaştı. Fenomenlerin paylaştığı eşsiz lezzetler ve doğal güzellikler, sadece İzmir'in değil Türkiye'nin dört bir yanından seyahat tutkunlarının yoğun ilgisini çekti.

Buca'da doğa turu

Fenomenler, tarih ve gastronomi turunun yanı sıra, İzmir'in merkezde en fazla yeşil alana sahip yeri olan Buca'nın doğal güzelliklerini de keşfe çıktı. Buca bağlarında başlayan keşif rotası, Kaynaklar'ın eşsiz doğa turuyla devam etti. Köy meydanında yer alan Kunduracı Çınarı'nda büyülenen gezginciler, Buca Belediyesi İzcilik ve Doğa Sporları Merkezinde düzenlenen kampla günü noktaladı. Gezginlerin son günü ise Buca'nın klasikleşen sokak lezzetlerinin tadımı ve Dumlupınar sokaklarının tarihi dokusunun görsel şöleniyle noktalandı.

"Kendi ruhunuzu beslemek için Buca'da dolaşmanız gereken yerler"

Hafta sonu boyunca yaşadıkları tecrübeleri aktaran fenomenler, tüm takipçilerini Buca'ya davet etti. Seyahat yazarı Ayça Aydın, "Ben Dokuz Eylül Üniversitesi mezunu olmama rağmen Buca'yı aslında keşfedememişim. Çoğu insan, 'İzmir' deyince farklı lokasyonları önceliğe alıyor ama Buca'da keşfedilmesi gereken çok güzel yerler varmış. Artık buraya karşı bakış açımız değişti. Tarih dokusu çok yüksek bir kent burası. Sokakları, tarihi yapıları, köşkleri, evleri, bunlar çok büyük değerlerimiz. Sadece Alsancak'ta, Bornova'da Levanten yok; burada da var. Gelip görebiliyorsunuz ve hiçbir ücret alınmıyor. Kendi ruhunuzu beslemek için sokaklarda dolaşmanız gereken yerler var buralarda.

"Bir daha mutlaka geleceğim"

Instagram fenomeni Neslihan Kalkan, "Buca'ya ilk defa geliyorum ve bu kadar güzel yerler olduğunu bilmiyordum. Bunların hepsini öğrenerek keyifleniyorum. Yediğim her şey çok lezzetliydi. Bir daha tursuz tekrar gelip tüm lezzetleri deneyimleyeceğim. Buca bence tarih kokan bir şehir. Özellikle kiliseleri, köşkleri çok beğendim. İzmir'de yaşayanlar ve İzmir'e gelecekler özellikle Buca'yı mutlaka gezmeliler" diye konuştu. - İZMİR

Buca'yı keşfeden, Buca'ya doyamadı
Buca'yı keşfeden, Buca'ya doyamadı
Buca'yı keşfeden, Buca'ya doyamadı
Buca'yı keşfeden, Buca'ya doyamadı
Buca'yı keşfeden, Buca'ya doyamadı
Buca'yı keşfeden, Buca'ya doyamadı
Buca'yı keşfeden, Buca'ya doyamadı

Instagram, Türkiye, İzmir, Buca, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Buca'yı keşfeden, Buca'ya doyamadı - Son Dakika

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