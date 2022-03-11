Bucak'a 1000 kişilik spor salonunu yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Bucak'a 1000 kişilik spor salonunu yapılacak

11.03.2022 17:43
Bucak'a 1000 kişilik spor salonunu yapılacak

Burdur'un Bucak ilçesine 1000 kişilik spor salonu yapılacağı bildirildi.

Burdur'un Bucak ilçesine 1000 kişilik spor salonu yapılacağı bildirildi.

AK Parti Burdur Milletvekili Yasin Uğur, yaptığı açıklamada, spor salonunun yapım ihalesine çıkılacağını duyurdu.

Projesi tamamlanan spor salonunun 12 Nisan'da ihaleye çıkacağını belirten Uğur, önemli gençlik ve spor yatırımlarından biri olan spor salonunun 2 bin 800 metrekare alana inşa edileceğini kaydetti.

Tesisin gençlerin ve sporla ilgilenen tüm vatandaşların hizmetine sunulacağını dile getiren Uğur, "Spor tesisinin ilçemize kazandırılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ilçemiz ve hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Halı saha maçının ardından kalp krizi geçiren belediye çalışanı öldü Halı saha maçının ardından kalp krizi geçiren belediye çalışanı öldü Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden kız öğrencilere savunma eğitimi Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden kız öğrencilere savunma eğitimi

Milletvekili, Yasin Uğur, gençlik, Burdur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bucak'a 1000 kişilik spor salonunu yapılacak - Son Dakika


Son Dakika
17:26 7 yıldır aranan adamın cesedi ahırın bahçesinde bulundu! Devam eden davada yeni detaylar ortaya çıktı
17:03 Ali Koç basın toplantısında konuştu! Gazeteciler uyuyakaldı!
16:43 İflas edenlere destek olmak için kurulan dernek de iflas etti
16:40 Sağlık Bakanlığı, 20 bin personel alacak!
16:37 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: İktidar olduğumda Siverek il olacak
12:15 Atına kıyamadı, arabayı kendisi çekti!
11:40 Onun sayesinde kavuştular: Türk şoför dört kız kardeşi bombalanan Harkiv'den, Antalya'daki annelerine getirdi
16:24 İngiltere'den, Rusya'ya yeni yaptırımlar geliyor! Hedefte 386 milletvekili var
16:22 Basın toplantısında Ali Koç'a Cüneyt Çakır notu geldi, salon buz kesti!
16:19 Sıcak gelişme: Rusya'nın büyük saldırısı geliyor! Türkiye, Kiev'deki büyükelçilik binasını boşaltıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 17:49:46. #1.13#
SON DAKİKA: Bucak'a 1000 kişilik spor salonunu yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement