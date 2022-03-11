Bucak'a 1000 kişilik spor salonunu yapılacak - Son Dakika

Burdur'un Bucak ilçesine 1000 kişilik spor salonu yapılacağı bildirildi.

AK Parti Burdur Milletvekili Yasin Uğur, yaptığı açıklamada, spor salonunun yapım ihalesine çıkılacağını duyurdu.

Projesi tamamlanan spor salonunun 12 Nisan'da ihaleye çıkacağını belirten Uğur, önemli gençlik ve spor yatırımlarından biri olan spor salonunun 2 bin 800 metrekare alana inşa edileceğini kaydetti.

Tesisin gençlerin ve sporla ilgilenen tüm vatandaşların hizmetine sunulacağını dile getiren Uğur, "Spor tesisinin ilçemize kazandırılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ilçemiz ve hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.