Bucak Belediyesi ile üniversite iş birliği yapacak - Son Dakika

Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal ile Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, iş birliği toplantısında bir araya geldi.

Bucak Kent Ormanı Restoranı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak gerçekleştirilen toplantıda yerel yönetimler ve üniversite iş birliği değerlendirildi.

Rektörü Korkmaz, toplantıda yaptığı konuşmada, üniversitelerin eğitim öğretimin yanında Ar-Ge vizyonu ve stratejisinin olması gerektiğini söyledi.

Üniversite olarak son dönemde yerel yönetimlerle daha çok iş birliği yapma fırsatı bulduklarını belirten Korkmaz, "Bucak Belediyesini kutluyorum. Gerçekten vizyoner bir yaklaşımla üniversite yerel yönetim iş birliğini hayata geçiriyor. Bizim ciddi bir birikimimiz var. Bunu da inşallah Bucak Belediyesinin emrine sunmak için buraya geldik." ifadelerini kullandı.

Bucak'a açtıkları akademik birimlerin özü itibariyle kentin geleceğine şekil verecek bir perspektif ortaya koyması gerektiğini dile getiren Korkmaz, şöyle devam etti:

"Bizler yaptığımız çalışmalarda üniversite olarak üniversitenin etkinliğini geliştirecek, içinde bulunduğu sosyoekonomik gelişimine yönelik stratejilere destek sağlayacak bir yapılanmayı da kurguluyoruz. Son 5 yılda yaptığımız, yapmaya çalıştığımız en önemli kurgulardan bir tanesi bu. Burada birçok bölüm ve programdan bahsedebilirdim ama bu yıl eğitim-öğretime başlattığımız ve önümüzdeki hafta ilk derslerine başlatacağımız teknoloji fakültesinde ortaya koymuş olduğumuz perspektifle bunu gösteriyoruz."

Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal da bilgi birikiminin üretildiği yerlerin üniversiteler olduğuna vurgulayarak üniversitelerin bilgi birikimlerini arkasına alan toplumların çok müreffeh hayat sürdüklerini anlattı.

Sanayi-üniversite, belediye-üniversite ve esnaf-üniversite iş birliklerinin önemli olduğunu dile getiren Ünal, "Bunu sağlamak için hep birlikte çalışıyoruz. Bilgi güçtür bilgiye ulaşmanın en rahat sağlandığı yerler üniversitelerdir." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Durmuş Acar, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Ömer Tekşen, Bucak Belediye Başkan Yardımcıları Yasin Çiçek ve Oğuzhan Erdoğan, öğretim üyeleri ve belediye meclis üyeleri de katıldı.