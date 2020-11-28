Bucak Belediyesi'nden korona virüs tedbirleri - Son Dakika

Bucak Belediyesi, yeni tip Korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında ilçe merkezindeki bina girişlerine uyarıcı afişler astı.

Bucak Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 tedbirlerine vatandaşlarımızın dikkatini çekmek ve vatandaşlarımızı uyarmak için ilçe merkezimizde binaların girişlerine, 'Covid -19 nedeniyle ziyaretçi kabul etmiyoruz' temalı uyarıcı yazılar asıyoruz. Yazıları personellerimiz ve mahalle muhtarlarımız vasıtasıyla ev, iş yeri ve kamu binalarının girişlerine asıyoruz. Korona virüsün yayılmasına en önemli etkenlerden birisi kalabalık ortamların oluşması, kalabalık ortamların oluşmasında en büyük etkenlerden biriside ev ziyaretleri. Ev ziyaretlerini mümkün olduğunca kısıtlamalıyız. Vatandaşlarımızdan Covid-19 tedbirlerine uymalarını, mümkün olduğunca ev ziyaretlerini kısıtlamaları, zorunlu olmadıkça karşılıklı ev ziyaretleri yapmamalarını, günlük yaşamlarında maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmelerini istiyoruz. Korona virüsü el birliği içerisinde kurallara uyarak yenebiliriz. Korona virüs değil, almadığımız önlemler bizi öldürür." - BURDUR