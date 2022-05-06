Bucak ilçesinde "En Güzel Pencere, Balkon, Teras ve Bahçe Yarışması" düzenlenecek.
Bucak Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Bucak'ımızı Birlikte Güzelleştiriyoruz" sloganıyla üçüncüsü düzenlenecek yarışmaya başvurular başladı.
Yarışmaya katılmak isteyenlerin 6 Haziran'a kadar pencere, balkon, teras ve bahçelerinin farklı açıdan çekilen 3 fotoğrafını "parkbahceler@bucak.bel.tr" mail adresine ulaştırması gerekiyor.
Yarışmanın sonuçları 10 Haziran'da belediyenin internet adresinden açıklanacak.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Bucak Belediyesinden 'En Güzel Pencere, Balkon, Teras ve Bahçe Yarışması' - Son Dakika