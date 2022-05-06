Bucak Belediyesinden "En Güzel Pencere, Balkon, Teras ve Bahçe Yarışması" - Son Dakika
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Bucak Belediyesinden "En Güzel Pencere, Balkon, Teras ve Bahçe Yarışması"

06.05.2022 19:36
Bucak Belediyesinden "En Güzel Pencere, Balkon, Teras ve Bahçe Yarışması"

Bucak ilçesinde "En Güzel Pencere, Balkon, Teras ve Bahçe Yarışması" düzenlenecek.

Bucak ilçesinde "En Güzel Pencere, Balkon, Teras ve Bahçe Yarışması" düzenlenecek.

Bucak Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Bucak'ımızı Birlikte Güzelleştiriyoruz" sloganıyla üçüncüsü düzenlenecek yarışmaya başvurular başladı.

Yarışmaya katılmak isteyenlerin 6 Haziran'a kadar pencere, balkon, teras ve bahçelerinin farklı açıdan çekilen 3 fotoğrafını "parkbahceler@bucak.bel.tr" mail adresine ulaştırması gerekiyor.

Yarışmanın sonuçları 10 Haziran'da belediyenin internet adresinden açıklanacak.

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Haziran, Bahçe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bucak Belediyesinden 'En Güzel Pencere, Balkon, Teras ve Bahçe Yarışması' - Son Dakika


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