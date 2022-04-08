Bucak Belediyesinden ramazan şenlikleri - Son Dakika
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Bucak Belediyesinden ramazan şenlikleri

08.04.2022 18:38
Bucak Belediyesinden ramazan şenlikleri

Burdur'un Bucak Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında ramazan ayında düzenleyeceği iki etkinlikle ilçe halkı ve çocuklarla buluşacak.

Burdur'un Bucak Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında ramazan ayında düzenleyeceği iki etkinlikle ilçe halkı ve çocuklarla buluşacak.

Belediyeden yapılan açıklamada, görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrullah Ünal, Bucaklılarla buluşturmak için yoğun çaba sarf ettiklerini ifade etti.

Etkinliklerin her kesime hitap etmesi için çalıştıklarını vurgulayan Ünal, şunları kaydetti:

"İlk etkinliğimizde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuk şarkıları, Nasreddin Hoca, Hacıvat-Karagöz gösterilerinin olduğu 23 Nisan Özel Şenliği yapacağız. 30 Nisan akşamında ise, ilahi sanatçıları Fırat Türkmen ve Ahmet Fescioğlu'nu, hafızlardan Kur'an-ı Kerim tilavetleri ile semazen gösterilerini halkımızı buluşturacağız. Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinliklerimize tüm halkımızı davet ediyorum."

Ayrıca açıklamada, ilçede yeni bebeği doğan ailelere de Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne başvurmaları halinde bebeklerinin ilk ihtiyaçlarını karşılayacakları yeni doğan setleri hediye edileceği belirtildi.

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Bucak Belediyesi, Karagöz, Burdur, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bucak Belediyesinden ramazan şenlikleri - Son Dakika


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