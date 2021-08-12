Bucak ilçesindeki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor - Son Dakika

Dört helikopterin söndürme çalışmalarında yer alması
Su alan helikopterler
Yangın bölgesine müdahaleye giden helikopter ve uçaklar BURDUR - Burdur'un Bucak ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Karadan arazöz ve orman işçileri, havadan ise helikopter ve uçaklar söndürme çalışmalarında yer alıyor.
Yangının sürdüğü bölgenin yakınında yer alan Karacaören Barajından su alan helikopterler, yaptıkları sortilerle alevlere karşı etkin müdahale gerçekleştiriyor.
Kaynak: AA
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