Bucak Kaymakamı Erol Tanrıkulu oldu
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Bucak Kaymakamlığı görevine Erol Tanrıkulu getirildi.
Bucak Kaymakamlığı görevine Erol Tanrıkulu getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararnamesiyle yapılan değişiklik kapsamında Burdur'un Bucak ilçesi Kaymakamı Yalçın Sezgin Antalya Vali yardımcılığına atanırken Bucak Kaymakamlığı görevine Afyonkarahisar Çay İlçesi Kaymakamı Erol Tanrıkulu görevlendirildi. Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 02:08 Kaynak: İHA
Erol Tanrıkulu özgeçmişi
Kastamonu İli Araç İlçesine bağlı balçıkhisar köyünde doğan Tanrıkulu, 1994 yılında İstanbul İzzet Ünver Lisesi, 1999 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde eğitimini tamamladı. Tanrıkulu, 01 Ekim 2018 tarihinde Çay Kaymakamlığında görevine başladı. - BURDUR
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