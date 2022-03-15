BUCAK OVASINDA EKİLİ ALANLAR SU ALTINDA KALDI - Son Dakika
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BUCAK OVASINDA EKİLİ ALANLAR SU ALTINDA KALDI

15.03.2022 12:23
BUCAK OVASINDA EKİLİ ALANLAR SU ALTINDA KALDI

Burdur'da Bucak ovasının büyük bölümünde ekili sahalar son dönemdeki yağışla su altında kaldı.

Burdur'da Bucak ovasının büyük bölümünde ekili sahalar son dönemdeki yağışla su altında kaldı. Bucak Ziraat Odası Başkanı Bilal Özel, binlerce dönüm hububat ekili tarım alanının zarar gördüğünü söyledi.

Bucak ve bölgesinde son aylarda etkili olan yağmur ve kar yağışıyla Bucak ovasının ekili sahaların büyük bölümü su altında kaldı. Bucak ilçe merkezi yanı sıra, Alkaya, Kuyubaşı, Avdancık ve Gündoğdu gelen taşkın suları taşıyan Devlet Su İşleri (DSİ) kanallarının yaz aylarında işlenmediği için zamanla içerisinde oluşan toprak dolgusu ve sazlıklarla nedeniyle Kestel köyündeki düdenlere aktarılamayan yağış suları tarım alanlarına birikti. Biriken sular nedeniyle binlerce dönüm hububat ekili saha bozuldu.

Bucak Ziraat Odası Başkanı Bilal Özel, bu yılki yağışlara sevinirken bir taraftan da su baskınlarından dolayı üzüldüklerini dile getirdi. Özel, şunları söyledi:

"Bölgemizde kış mevsimi son yıllara göre bol yağış aldı. Bu yağışlar kırsal ve tarlalarda su durma riski oluşmayan yerlerde üretime büyük katkı vermesi beklenirken, Bucak Ovası'nda binlerce dönüm tarım alanında zararı oluştu. Yazılı ve sözlü olarak talepte bulunduğumuz taşkından koruma amaçlı DSİ'ye ait işletme ve tahliye kanallarının bakımı yapılmış olsaydı bölgemizdeki tarım alanlarında sıkıntı yaşanmayacak, tarımsal üretim sekteye uğramayacaktı. Bu durumda çiftçi mağdur olduğu gibi tarımsal üretim sekteye uğradığı için tüketici de ürüne ulaşım ve fiyat konusunda mağdur olacak. Ekili alanlar sular altında kalırken yazlık ürün yetiştirilmek istenilen alanlar an itibari ile boş kalmıştır. Bu alanların yazlık ekime ne zaman hazır hale geleceği belirsiz."

Bucak Ovasında, Bucak, Susuz, Avdancık, Kestel, Karaaliler, Kuşbaba, Üzümlübel köylerine ait binlerce dönüm ekili sahalar sular altında kaldığı için zarar tespit çalışmalarının yapılamadığı belirtildi. Kestel Köyünde DSİ tarafından taşkın suların tahliyesi amacıyla açılan, Hacı Hatıp, Toprak Düden, Yusuf boğdu, Curalı Taş, Ömer Paşa, adlı düden bulunuyor.

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Burdur, Bucak, Tarım, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BUCAK OVASINDA EKİLİ ALANLAR SU ALTINDA KALDI - Son Dakika


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