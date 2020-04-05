Bucak'ta 1 sokak ile 2 bloklu site, karantinaya alındı (2) - Son Dakika

SOKAK VE SİTENİN GİRİŞ ÇIKIŞLARI KAPATILDI

Burdur'un Bucak ilçesinde, bir vatandaşın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantinaya alınmasına karar verilen 1209 Sokak'ın giriş ve çıkışları demir polis barikatları ve şeritlerle kapatıldı. Sokağın içinde ise özel kıyafetli sağlık ekiplerinin çalışma yaptığı görüldü. 1576 Sokak'taki 2 bloktan oluşan sitenin önünde ise bir polis ekibi görevlendirildi. Sitenin giriş ve çıkışları da polis barikatı ve şeritlerle kapatıldı.Diğer yandan testi pozitif çıkan vatandaşın 1209 Sokak'ta ikamet ettiği, yakınının oturduğu 1576 Sokak'taki 2 bloktan oluşan siteye de bir süre önce ziyarete gittiği öğrenildi.