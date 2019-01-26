Son Dakika Haberleri: Bucak'ta 25 Bin Dekar Tarım Arazisi Su Altında Kaldı

Bucak'ta 25 Bin Dekar Tarım Arazisi Su Altında Kaldı

11 dakika önce

BURDUR'un Bucak ilçesinde şiddetli yağmur nedeniyle yaklaşık 25 bin dekar arazi su altında kaldı.

Bucak'ta 25 Bin Dekar Tarım Arazisi Su Altında Kaldı, System.String[]
BURDUR'un Bucak ilçesinde şiddetli yağmur nedeniyle yaklaşık 25 bin dekar arazi su altında kaldı.

Bucak ve bölgesinde çarşamba günü başlayan yağmur, Kestel, Karaaliler ve Üzümlübel köylerinde etkili oldu. Yağmur nedeniyle tarım arazileri göle döndü. Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından taşkınlardan korunmak amaçlı yaptırılan kanallar tam doluluğa ulaşırken, Kestel köyü ovasında bulunan üç düden tam kapasiteyle suları çekse de suların tarım arazilerine dolmasını engelleyemedi.

Zarar tespiti için Kestel Ovası'na giden Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Gönenç, "Çarşamba günü başlayan yağışla birlikte Bucak'a bağlı Kestel Ovamız ve beraberinde olan Kuşbaba, Karaaliler ovalarında ciddi su birikmelerine rastladık. Aşırı yağış rejiminden kaynaklanan bir durum söz konusu. Yavaş yağışlarda toprak suyu emebiliyor ama burada hızlı ve aşırı yağdığından birikintiler oluştu. Fazla olan su arazileri kaplamış durumda. Üzümlübel, Kestel, Karaaliler ve Bucak ovasında yaptığımız incelemelerde yaklaşık olarak 20- 25 bin dekar arazinin sudan etkilendiğini tespit etmiş olduk" dedi.

Söz konusu alanda yüzde 40'lık bir tarım arazinin henüz ekim yapılmadığını aktaran Gönenç, şunları kaydetti:

"Bu suyun zararının ne şekilde olduğunu ifade edersek suyun altında genellikle hububat ekili. Çiftçimizin aralık ayı içerisinde çok fazla ekim yapamadığı için bu da yüzde 40 oranında ekilmemiş arazi demektir. Suyun altında mahsulün çıkışı da yeni olduğundan zarar tespiti konusunda çiftçilerimizin yapacağı beyanlar bildirecek. 5254 sayılı kanun hükmü gereğince sigorta yaptıran çiftçilerimizin zararları karşılanacaktır. Ayrıca varsa Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifi borçları da erteleme yönünden müracaat yapabiliyorlar. Sigortası yoksa çiftçimizin herhangi bir borç erteleme söz konusu olmuyor. Yağışlar devam edebilir. Çiftçilerin bu duruma karşı tedbirli olmaları gerekir. Özellikle drenajların açık tutulması gerekiyor."

- Burdur

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 05:00 Kaynak: DHA

Burdur, Bucak, Güncel
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